El Gobierno destaca que el sistema de financiación autonómica aportará 587 millones de euros adicionales a Galicia

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este viernes un nuevo modelo de financiación autonómica con los únicos votos a favor de la Administración General del Estado y el apoyo de Cataluña y Canarias. El cambio trae novedades para Galicia. El Gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, destaca que el sistema supondría incrementar en 587 millones al año los recursos que recibiría respecto al modelo vigente.

En una nota de prensa recogida por Europa Press, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que hacía 17 años que un Consejo de Política Fiscal y Financiera no debatía un modelo de financiación y 12 años desde que el actual "ha caducado".

El acuerdo contempla que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros adicionales para financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales y las políticas de vivienda, lo que, según España, permitirá "incrementar significativamente" los recursos disponibles para mejorar la gestión de estos servicios públicos.

España ha defendido que el modelo presentado por el Gobierno es "el único modelo que hay sobre la mesa" y ha criticado al Partido Popular por no haber presentado "ningún modelo, ninguna propuesta alternativa al actual".

El ministro ha reivindicado la "voluntad de diálogo" del Gobierno durante todo el proceso y ha recordado que el CPFF, que estaba previsto para finales de julio, fue aplazado a petición de numerosas comunidades autónomas, que reclamaron más plazo y más información.

"Las dos cosas fueron aceptadas", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que las comunidades autónomas han tenido "tanta información" durante la negociación de un modelo de financiación como en pocas ocasiones y ha defendido que la "transparencia del modelo es máxima".

El Gobierno ha repasado el proceso iniciado en diciembre de 2021 con una propuesta sobre población ajustada y continuado en diciembre de 2023 con el ofrecimiento del presidente Pedro Sánchez al líder de la oposición para negociar un nuevo modelo, así como con distintas reuniones técnicas y la presentación de una nueva propuesta en enero de 2026.

Adhesión voluntaria y críticas al PP

El Gobierno defiende que este no se trata de un modelo "a la carta", sino uno "común" para todos los territorios.

Asimismo, ha aclarado que la adhesión al mismo será voluntaria. De no sumarse a él, las comunidades podrán continuar con el actual si el Congreso aprueba el sistema nuevo propuesto.

En este sentido, el ministro ha rechazado que se trate de un modelo que beneficie únicamente a Cataluña y ha señalado que Andalucía será la Comunidad que más recursos reciba de la financiación adicional y que todas las comunidades mejorarán su posición.

Ante las críticas del PP, y la ausencia de la Comunidad de Madrid, presidida por este mismo partido, España ha acusado a los populares de ser incapaces de presentar un modelo alternativo, porque sus comunidades autónomas "no se ponen de acuerdo entre ellas".

Mayor autonomía

El titular de Hacienda ha explicado que el nuevo modelo parte de la capacidad tributaria de las comunidades para avanzar en una mayor autonomía, seguida de una nivelación horizontal y una nivelación vertical, que incorpora la aportación del Estado al conjunto del sistema.

Esta última supone casi 21.000 millones de euros adicionales, una aportación que España ha calificado de "esfuerzo sin precedentes" y de "renuncia sin precedentes" a capacidad de gasto del Gobierno central en beneficio de las comunidades autónomas y del Estado del bienestar.

Estos tres elementos representan el 99% de los recursos que se distribuyen. El 1,4% restante corresponde al mecanismo de IVA-Pymes y al Fondo Climático, ambos voluntarios, mientras que el modelo incorpora también el mantenimiento del 'statu quo' para garantizar que ninguna comunidad pierda recursos respecto al sistema actual.

El ministro ha señalado que el modelo permitirá corregir las diferencias de financiación entre territorios, que actualmente alcanzan los 1.500 euros por habitante entre la comunidad mejor y peor financiada, y hacerlo de forma "más equitativa", "más igualitaria", "más solidaria" y "más transparente".

Asimismo, ha explicado que el Fondo de Dinamismo, destinado a equiparar a la media a las comunidades que estén por debajo de ella, ya estaba contemplado en la propuesta y cuenta con 3.000 millones de euros.

El acuerdo incorpora además la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial y de los incentivos regionales, así como la creación de un nuevo fondo para tener en cuenta otros factores relevantes para la convergencia regional, como la población flotante derivada del turismo, la despoblación, la masa forestal o la reindustrialización. La cuantía de este nuevo fondo todavía no está cerrada.

Una vez pase por el Consejo de Ministros y se vote en el Congreso de los Diputados como proyecto de ley la intención del Gobierno central es que el nuevo sistema de financiación entre en vigor el 1 de enero del próximo año.

Durante la negociación parlamentaria se abre la puerta a incorporar posibles cambios.

Sobre Ceuta, el ministro ha asegurado que el Gobierno trabajará con la Comisión Europea para darle una mayor relevancia en el ámbito europeo y ha garantizado a la consejera de Hacienda de la ciudad autónoma los recursos necesarios para asegurar su estabilidad financiera.