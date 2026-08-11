La FP sanitaria con plazas vacantes en A Coruña que destaca por tener una muy rápida inserción laboral

Aunque muchos no quieran reconocerlo, septiembre está a la vuelta de la esquina. La rutina regresa con la vuelta al cole y el inicio de nuevos caminos formativos, entre los estudios de Formación Profesional (FP).

Para los estudiantes rezagados que todavía no se hayan matriculado en un ciclo de FP, hay buenas noticias: aún quedan plazas vacantes para cursar el ciclo de FP Dual de Auxiliar de Enfermería en A Coruña, según figura en el portal de la Xunta.

Esta FP combina formación teórica y práctica

Continúa abierto el plazo de matrícula en ofertas de Formación Profesional con plazas disponibles hasta el 4 de septiembre a las 13:00 horas. Entre ellas, todavía quedan plazas vacantes en este ciclo de FP Dual de Auxiliar de Enfermería en A Coruña.

Si quieres trabajar en atención primaria o atención especializada, esta es tu especialización. El plan de formación incluye módulos profesionales, como técnicas básicas de enfermería e higiene del medio hospitalario y limpieza del material, así como prácticas a lo largo del ciclo.

Durante este tiempo, el alumno aprenderá a preparar los materiales y procesar la información de la consulta, aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente, cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental.

Este es el plan de estudios de la FP Dual en Cuidados Auxiliares de Enfermería:

Curso Módulo profesional Horas Períodos semanales 1º Formación y orientación laboral 55 2 1º Higiene del medio hospitalario y limpieza de material 160 6 1º Horas a disposición del centro 55 2 1º Operaciones administrativas y documentación sanitaria 55 2 1º Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente 139 5 1º Relaciones en el equipo de trabajo 55 2 1º Técnicas básicas de enfermería 320 12 1º Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica 130 5 2º Formación en centros de trabajo 440 -

Los cargos a ocupar una vez que se finalice la formación son aquellos relacionados con la atención primaria y comunitaria (salud bucodental, consultas, residencias de ancianos, etc.) y la atención especializada (urgencias, pediatría, geriatría, etc.). También abre las puertas a trabajar en centros balneoterapéuticos y departamentos de asuntos sociales.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para acceder a esta FP?

Para acceder a este ciclo es necesario tener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o de un nivel académico superior, o estar en posesión de un Título Profesional Básico.

Otra vía es superar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. En este caso, se requerirá tener, al menos, 17 años, cumplidos en el año de realización de la prueba.

Sueldos e inserción laboral

El ciclo de FP en Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería destaca por tener una inserción laboral muy alta, impulsado por la constante demanda en hospitales, centros de salud y residencias de mayores.

El sueldo ronda entre los 1.350 y 1.900 euros brutos al mes (unos 18.500 a 25.000 euros en 14 de pagas), aunque la cantidad cambia según el sector público o privado, y los complementos por turnos o antigüedad.