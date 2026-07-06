Galicia, con otro repunte, se asienta entre las cinco comunidades con más absentismo laboral

En Galicia se falta más al trabajo que en el conjunto del país. El absentismo laboral es, para la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), uno de los "grandes riesgos" que afrontan las compañías en la actualidad, según ha recalcado últimamente con preocupación su presidente, Juan Manuel Vieites.

El Informe de Absentismo del primer trimestre de 2026 elaborado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad, refleja que la media de España es del 7,2% y que en Galicia se ha registrado un ligero incremento, hasta el 8,4%, que la mantiene como quinta comunidad con mayor absentismo.

Este informe se elabora a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE). El sector con mayor ausencia en el trabajo es el de la industria.

En lo que respecta al absentismo debido exclusivamente a incapacidad temporal (IT) o baja médica, la tasa en Galicia incrementó en un 0,1% respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando un 6,8%. Este indicador vuelve a dejar en evidencia una brecha significativa frente a la media del conjunto de España, donde el absentismo por IT se situó en el 5,6%.

Entre los tres grandes sectores económicos en Galicia, el análisis de este trimestre sitúa a la industria al frente de las ausencias en el arranque del año. El sector industrial registró una tasa de absentismo general del 8,7%, lo que supone un descenso mínimo de 0,1 puntos porcentuales respecto al año anterior, anotando un absentismo por IT del 7,1%.

El sector servicios se situó en un 8,6% de las horas pactadas (lo que representa un incremento de cuatro décimas frente al año anterior), vinculando un 6,9% de estas ausencias a bajas médicas.

En el último lugar se ubica la construcción, que se mantiene como el sector más contenido de la comunidad autónoma con un 5,8% (1,7 puntos menos en el plano interanual) y un absentismo por IT del 5,3%.

"Los datos reflejan una tendencia al alza en el absentismo laboral desde 2019. El incremento es más significativo en la medición por bajas médicas, cuyo promedio sectorial ha aumentado de manera notable en los últimos diez años. Esta evolución plantea la necesidad de analizar de cerca su impacto sobre la actividad empresarial, la productividad y la competitividad de nuestro mercado laboral", señala Valentín Bote, director de Randstad Research.

En el top 5

Por comunidades autónomas, País Vasco lidera el absentismo nacional en el primer trimestre de 2026 con un 9,4% de las horas pactadas. Le siguen Asturias (9,1%), Canarias (8,9%), Cantabria (8,6%) y Galicia (8,4%). En el extremo opuesto, los niveles más bajos de ausencias se observan en Baleares (5,9%), la Comunidad de Madrid (6,2%) y La Rioja (6,4%).

En términos de evolución, los mayores incrementos interanuales de todo el país se han producido en Asturias (con un avance de un punto porcentual hasta el 9,1%), Andalucía (con un repunte de seis décimas hasta el 7,0%) y Aragón (con un incremento de cinco décimas hasta el 7,6%).

Por el contrario, La Rioja y Canarias registraron una evolución favorable en este trimestre, con una reducción de dos décimas cada una en su tasa general. Galicia aumentó un 0,1 puntos porcentuales su tasa de absentismo en el primer trimestre del año.

"El absentismo es un problema estructural que amenaza la competitividad", alerta Juan Manuel Vieites, presidente de la patronal gallega, que señala que muchas bajas, investigadas por empresas, son "fraudulentas". "Hace falta un compromiso serio entre administraciones para revisar los protocolos de bajas", propone.