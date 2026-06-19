El discurso del presidente de la Diputación de A Coruña que sigue dando que hablar

Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, en la inauguración del V Foro Económico Español en Galicia 'La Galicia que viene'. Sara Fernández.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, fue uno de los protagonistas del V Foro Económico Español "La Galicia que viene", organizado por EL ESPAÑOL junto a Quincemil y Treintayseis, con una intervención extensa en la que abordó la situación económica, industrial, energética y territorial de Galicia.

Desde el inicio, quiso agradecer el papel del foro y de los medios organizadores: "Agradeceros la labor de información permanente que hacéis a este país, a Galicia y a esta provincia". Añadió que "este tipo de espacios son fundamentales para la reflexión sobre lo que entendemos que es la base de una sociedad de progreso, como es la economía". También defendió el propio concepto del encuentro: "La Galicia que viene, o que ya está aquí, la estamos construyendo entre todos y todas".

El peso de la provincia de A Coruña

En el plano económico, puso el foco en el peso de la provincia de A Coruña: "La provincia de A Coruña es el motor del tejido económico de Galicia". Subrayó que "aportamos más del 46% del PIB de este país", insistiendo en la importancia de la industria, pero también del resto de sectores productivos.

El sector primario

Sobre el sector primario, destacó su relevancia: "El sector ganadero y el sector lácteo gallego tienen un protagonismo importante en la economía española". Incluso señaló que "Mazaricos es el municipio con más cabezas de ganado bovino de todo el Estado español". También defendió el sector forestal: "Galicia aporta más del 60% de la masa forestal del país y tiene la capacidad de transformarla aquí".

El mar

En el ámbito del mar, subrayó el peso de la industria transformadora: "El sector de la conserva, especialmente en la zona del Barbanza, es el principal eje productor de conserva de Europa y uno de los más importantes del mundo", con más de "26.000 personas trabajando en el sector transformador del mar".

Energía

La energía ocupó uno de los bloques centrales de su intervención. "Galicia tiene un protagonismo cada año mayor en la aportación a la red eléctrica del Estado", afirmó. Sobre la eólica, denunció que "hay 75 parques eólicos paralizados judicialmente por el populismo político”. Añadió que son proyectos “que no vienen a especular, sino a aportar al territorio".

En este punto fue especialmente crítico: "Hay quienes no quieren energía eólica, pero tampoco carbón, ni nuclear, ni hidráulica… entonces la energía viene de la ciencia infusa". Y remató: "Ese tipo de incoherencias hacen mucho daño a la economía gallega".

El papel de la industria y el sector naval

También defendió el papel industrial de Galicia en el sector naval y energético: "Tenemos el principal astillero militar, con más de 12 años de carga de trabajo garantizada con las F-110 y el buque de aprovisionamiento de combate". Además, destacó la importancia de la eólica offshore: “Fabricamos torres eólicas que están en el Mar del Norte, en Escocia, Alemania, Francia, Portugal, Holanda, Italia y Noruega”.

Criticó también las contradicciones del debate energético: "Fabricamos para medio mundo, pero para Galicia a veces parece que no". Para él, "este tipo de incoherencias hacen mucho daño al país".

La integración industrial

En materia territorial, defendió la integración industrial: "Repsol está aquí, la refinería está a un kilómetro; el impacto ambiental está aquí, pero también el beneficio". Y citó otros ejemplos: "Meirama, Veolia o el sector naval están aquí, no en Madrid".

El papel del tejido industrial

Uno de los bloques más políticos llegó al hablar del papel del tejido empresarial. "Soy socialdemócrata y moriré socialdemócrata", afirmó, defendiendo que "apoyar a la empresa no es una cesión a la derecha". Y añadió una de sus ideas centrales: "Sin tejido económico no hay hospitales públicos, ni escuelas, ni sistema de dependencia".

En ese sentido, añadió: "El 70% de la recaudación procede del tejido empresarial", insistiendo en que "los servicios públicos no vienen de la ciencia infusa, sino del esfuerzo de empresas y trabajadores".

Formoso pidió también menos confrontación política: "Podemos tener diferencias políticas, pero hay cuestiones que son de país: proteger el tejido productivo". Y defendió una relación "inteligente entre empresarios y trabajadores".

"Desmadrileñizar" la vida política

Uno de los momentos más comentados fue su crítica al centralismo: "Hay que desmadrileñizar la vida política española", asegurando que muchas decisiones "no tienen en cuenta la realidad productiva de Galicia".

Cerró su intervención con un mensaje de confianza en el modelo gallego: "La inmensa mayoría de la sociedad gallega es sensata, trabajamos con responsabilidad y con apego al país", defendiendo que Galicia "avanza con discreción, pero con resultados".