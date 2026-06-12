El Colegio de Ingeniería en Informática de Galicia celebra su gala anual: estos son los galardonados

El Colegio de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG) celebró hoy viernes la 18 Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia con una cena de gala en el Hotel OCA Puerta del Camino en Santiago en la que se entregaron los premios anuales de la profesión.

Más de 500 personas asistieron al evento TIC referente de Galicia, entre representantes del ámbito empresarial, de la administración pública, de la universidad y profesionales del sector tecnológico. La Noite da Enxeñaría en Informática es un evento consolidado que muestra a la sociedad el trabajo desarrollado en este ámbito.

El presidente del CPEIG, Fernando Suárez, reflexionó durante su intervención sobre el impacto de la inteligencia artificial, "una herramienta tecnológica de poder" capaz de influir en lo que vemos, en lo que leemos, en las oportunidades que recibimos, en las decisiones que tomamos y, en definitiva, en la forma en la que entendemos el mundo.

"Los algoritmos, los datos y las infraestructuras digitales no son únicamente cuestiones técnicas. Son también cuestiones de justicia, de libertad y de futuro", señaló Suárez en su discurso inaugural.

Haciendo referencia a una paradoja de la IA con la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y a una metáfora de los baobab en el libro de El Principito, Fernando Suárez explicó que las corporaciones actuales son capaces de concentrar una cantidad de datos, de conocimiento, de capacidad de influencia y de poder económico nunca antes vista en la historia de la humanidad.

"La soberanía tecnológica de Europa, de España y de Galicia no dependerá únicamente de las máquinas. Dependerá de las personas, del talento, de nuestra capacidad para formar profesionales, crear empresas innovadoras, generar conocimiento y construir tecnología propia. Lo esencial de esta profesión no son los ordenadores, son las personas", aseguró el presidente del CPEIG.

La Ingeniería Informática en España cumple este 2026 su 50 aniversario y Fernando Suárez destacó su papel protagonista como transformador de las administraciones, empresas, universidades y hogares, medio siglo en el que ha colaborado silenciosamente en la construcción del mundo digital en el que vivimos como profesión esencial para garantizar la soberanía digital.

"Tenemos que seguir defendiendo, con firmeza y con responsabilidad, el reconocimiento que nuestra profesión merece por la sociedad a la que servimos. La Noite da Enxeñaría en Informática no celebra únicamente proyectos, empresas o trayectorias profesionales, celebra una comunidad formada por miles de profesionales que, desde lugares muy distintos, trabajan cada día para construir un futuro mejor", indicó el presidente del CPEIG.

Una gala con actuaciones

Esta decimoctava edición contó con la presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos; el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; el director de la Axencia para Modernización Tecnolóxica de Galicia, Damián Rey; la diputada provincial del área de Sectores Produtivos de la Deputación da Coruña, Cristina Capelán; y el alcalde de Ames, Blas García.

Tampoco se perdieron la gala la rectora de la Universidade de Santiago (USC), Rosa Crujeiras; y la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidade da Coruña (UDC), María José Lombardía; así como otras personalidades y representantes del sector TIC gallego que ejercieron como patrocinadores del evento y las colegiadas y colegiados del CPEIG.

La gala estuvo conducida por el periodista deportivo y presentador de la TVG Terio Carrera. Como artista invitado, el evento contó este año con la actuación del afamado ilusionista y mentalista Jorge Luengo, además de otras sorpresas, como un flash mob, una parodia de Bad Bunny o una espectacular actuación de una violinista con un violín led-láser.

Los galardonados

El CPEIG entregó este viernes los premiados en la 18 Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia. Los galardonados, categoría a categoría, son los siguientes: