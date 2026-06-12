El Colegio de Ingeniería en Informática de Galicia celebra su gala anual: estos son los galardonados
La entidad celebró este viernes la 18 Noite da Enxeñaría en Informática en Santiago de Compostela. "La soberanía tecnológica de Europa, de España y de Galicia no dependerá únicamente de las máquinas, también de las personas", aseguró su presidente Fernando Suárez
Te puede interesar: Los empresarios de Galicia reclaman más protagonismo para la empresa y alertan de los retos en 2026
El Colegio de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG) celebró hoy viernes la 18 Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia con una cena de gala en el Hotel OCA Puerta del Camino en Santiago en la que se entregaron los premios anuales de la profesión.
Más de 500 personas asistieron al evento TIC referente de Galicia, entre representantes del ámbito empresarial, de la administración pública, de la universidad y profesionales del sector tecnológico. La Noite da Enxeñaría en Informática es un evento consolidado que muestra a la sociedad el trabajo desarrollado en este ámbito.
El presidente del CPEIG, Fernando Suárez, reflexionó durante su intervención sobre el impacto de la inteligencia artificial, "una herramienta tecnológica de poder" capaz de influir en lo que vemos, en lo que leemos, en las oportunidades que recibimos, en las decisiones que tomamos y, en definitiva, en la forma en la que entendemos el mundo.
"Los algoritmos, los datos y las infraestructuras digitales no son únicamente cuestiones técnicas. Son también cuestiones de justicia, de libertad y de futuro", señaló Suárez en su discurso inaugural.
Haciendo referencia a una paradoja de la IA con la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y a una metáfora de los baobab en el libro de El Principito, Fernando Suárez explicó que las corporaciones actuales son capaces de concentrar una cantidad de datos, de conocimiento, de capacidad de influencia y de poder económico nunca antes vista en la historia de la humanidad.
"La soberanía tecnológica de Europa, de España y de Galicia no dependerá únicamente de las máquinas. Dependerá de las personas, del talento, de nuestra capacidad para formar profesionales, crear empresas innovadoras, generar conocimiento y construir tecnología propia. Lo esencial de esta profesión no son los ordenadores, son las personas", aseguró el presidente del CPEIG.
La Ingeniería Informática en España cumple este 2026 su 50 aniversario y Fernando Suárez destacó su papel protagonista como transformador de las administraciones, empresas, universidades y hogares, medio siglo en el que ha colaborado silenciosamente en la construcción del mundo digital en el que vivimos como profesión esencial para garantizar la soberanía digital.
"Tenemos que seguir defendiendo, con firmeza y con responsabilidad, el reconocimiento que nuestra profesión merece por la sociedad a la que servimos. La Noite da Enxeñaría en Informática no celebra únicamente proyectos, empresas o trayectorias profesionales, celebra una comunidad formada por miles de profesionales que, desde lugares muy distintos, trabajan cada día para construir un futuro mejor", indicó el presidente del CPEIG.
Una gala con actuaciones
Esta decimoctava edición contó con la presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos; el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; el director de la Axencia para Modernización Tecnolóxica de Galicia, Damián Rey; la diputada provincial del área de Sectores Produtivos de la Deputación da Coruña, Cristina Capelán; y el alcalde de Ames, Blas García.
Tampoco se perdieron la gala la rectora de la Universidade de Santiago (USC), Rosa Crujeiras; y la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidade da Coruña (UDC), María José Lombardía; así como otras personalidades y representantes del sector TIC gallego que ejercieron como patrocinadores del evento y las colegiadas y colegiados del CPEIG.
La gala estuvo conducida por el periodista deportivo y presentador de la TVG Terio Carrera. Como artista invitado, el evento contó este año con la actuación del afamado ilusionista y mentalista Jorge Luengo, además de otras sorpresas, como un flash mob, una parodia de Bad Bunny o una espectacular actuación de una violinista con un violín led-láser.
Los galardonados
El CPEIG entregó este viernes los premiados en la 18 Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia. Los galardonados, categoría a categoría, son los siguientes:
- Premio Iniciativa Emprendedora. El reconocimiento fue para Startup Galicia, la asociación de emprendedores más grande de Galicia que suma 130 socios que pertenecen al ecosistema y representan a cerca de 200 startups
- Premio Ada Byron, dirigido a mujeres ingenieras en Informática. La doctora en Informática Virginia Mato, codirectora de la Cátedra ALDABA-WIB de la UDC y UVigo para impulsar iniciativas que contribuyan a dar visibilidad a las mujeres en el mundo de las TIC, recibe este galardón por ser un "referente próximo y necesario", con una trayectoria que demuestra que las mujeres pueden alcanzar el éxito en la profesión
- Premio Trayectoria Profesional. El galardón se concede, a título póstumo, a la doctora en Informática Paula Montoto. La pontevedresa trabajó durante 25 años como analista informática en la compañía Denodo, nacida en A Coruña y líder mundial en virtualización de datos, además de ser profesora en la Universidade da Coruña
- Premio Especial CPEIG-En memoria de Hernán Vila. José Valiño, director general de IT, Información, Procesos y Operaciones de Abanca, y José Manuel García Oya, socio director de Plexus Tech, reciben este reconocimiento por su contribución decisiva al desarrollo y consolidación del ecosistema tecnológico gallego
- Premio Iniciativa Empresarial. El reconocimiento fue para Sparc Foundry, la primera empresa española, con sede en Vigo, dedicada a la fabricación de semiconductores de última generación. Tiene en marcha las obras de su planta en el Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, y prevé que esté operativa a finales de 2027 para cubrir la creciente demanda de dispositivos fotónicos en las telecomunicaciones, automoción, IA o en el sector aeroespacial
- Premio Innovación Tecnológica en la Enseñanza. El reconocimiento recayó en Loomi, plataforma web pedagógica, creada por tres chicos estudiantes de la Universidade de Vigo –Anxo Lameiro, Marcos Martínez y Alejandro Sirvent–, para la personalización de la docencia en infantil y primaria con IA, con el objetivo de que el profesorado pueda transformar contenidos curriculares en historias ilustradas y personalizadas en segundos
- Premio Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El premio reconoce a la Cátedra Inditex-UDC de IA en Algoritmos Verdes, iniciativa público-privada que promueve la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento, difusión y divulgación de la IA y los algoritmos verdes con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente
- Premio Iniciativa de la Administración. La distinción fue para la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por su plataforma corporativa de atención al ciudadano. El proyecto, llamado ISAC (Infraestructura de Soporte de Atención al Ciudadano), es una iniciativa clave en la evolución del modelo de atención a la ciudadanía de la Seguridad Social
- Premio y-Inclusión. El reconocimiento recayó en OdiseIA, Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA, por velar por el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. La organización, fundada en 2019, creó hace poco la Fundación OdiseIA4Good para impulsar la IA al servicio del bien común
- Premio Colaboración Interadministrativa. El Concello de Ames recibe esta distinción por impulsar la cooperación institucional como "herramienta real de transformación económica y social", consolidándose como "uno de los municipios más dinámicos de Galicia en materia de innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico" con iniciativas como la jornada InnovAmes y la atracción de empresas tecnológicas, innovadoras y de base digital a su entorno
- Premio Colegiada/o de Honra. Ramón López de Mántaras, pionero de la inteligencia artificial en España y Europa, es el nuevo Premio Colexiado de Honra del CPEIG. El fundador del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC recibe esta distinción "por su compromiso con una visión ética, humanista y responsable de la tecnología"
- Premio Trabajo Fin de Máster. El ingeniero informático David Zambrana, de la Universidade da Coruña, gana este reconocimiento por su proyecto de una plataforma, llamada ShoppyEye, orientada a democratizar la observabilidad técnica y de negocio en el comercio electrónico para pequeñas y medianas empresas. Los finalistas, también de la UDC, fueron Alejandro Esteban, por un trabajo sobre la seguridad en las redes informáticas actuales a través de la integración de técnicas de IA, y Adrián López, por el diseño de un sistema de apoyo a la selección de participantes en ensayos clínicos en el marco del proyecto iTrial del Sergas
- Premio 18º Aniversario CPEIG-A Noite. El reconocimiento recayó en las empresas Dell Technologies, DXC Technology y Taisa por su compromiso y apoyo continuado al evento durante más de diez años, además de su respaldo sostenido a la profesión y al ecosistema TIC gallego, y su apuesta por la innovación, el talento y la colaboración entre empresas, instituciones y profesionales
- Premio Impulso Digital Galicia. La distinción reconoce a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia por su liderazgo estratégico en la construcción de una Galicia más innovadora, digital y preparada para enfrentar los retos del futuro, con iniciativas pioneras en España, como el Plan integral de bienestar digital, la futura Ley de Educación Digital de Galicia o la puesta en marcha de la primera Fábrica de Inteligencia Artificial aplicada a la salud en España