Aviso de Hacienda: antes de multar enviará 130.000 cartas para subsanar errores en la Renta 2026

La Declaración de la Renta es un trámite anual que los contribuyentes están obligados a presentar, aunque no en todos los casos, ya que la Agencia Tributaria (AEAT) establece algunas excepciones.

El 30 de junio es la fecha límite para presentar la Declaración de la Renta 2026, cuyo plazo ya está abierto para su realización por teléfono y que muy pronto podrá gestionarse también de forma presencial en las oficinas.

Hacienda enviará cerca de 130.000 cartas

Cuando llega el mes de abril, comienza la campaña de la Renta. Sin embargo, a pesar de tratarse de un trámite anual, es habitual cometer errores durante su presentación.

De hecho, un error puede salir muy caro, aunque, en función del caso, existen infracciones leves, graves y muy graves. Por ello, antes de imponer sanciones, la Agencia Tributaria enviará más de 130.000 cartas para subsanar posibles errores.

Al igual que en los dos años anteriores, la Agencia Tributaria iniciará muy pronto el envío de cartas preventivas a contribuyentes que hayan presentado su declaración modificando la información aportada por la AEAT.

Con una primera fase a mediados de mayo y una segunda en junio se prevé remitir cerca de 130.000 cartas según vayan presentando su declaración los contribuyentes. También se enviarán avisos en Renta Web y en la app en el apartado de estado de tramitación de la declaración.

En un comunicado, la Agencia Tributaria explica que si el contribuyente entiende que su declaración es correcta, "lógicamente no tiene que modificarla", pero si considera que cometió un error u omisión, se le da la opción de corregirla.

Así pues, esta fórmula preventiva busca evitar errores en la Renta. Solo el año pasado se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones.

Más de 7,9 millones declaraciones presentadas

En el primer mes se presentaron un total de 7.978.000 declaraciones, un 4,9% más que el año pasado, a pesar de que la campaña de la Declaración de la Renta comenzó seis días más tarde. El último día será el 30 de junio.

En términos generales, no están obligados a presentarla los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales.

"Sin embargo, el límite se reduce si los rendimientos proceden de más de un pagador, o también cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención. En tales casos, el límite se sitúa en 15.876 euros anuales".

Igual que el año anterior, tampoco estarán obligados los contribuyentes que cuenten con rendimientos del trabajo, capital y actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros, junto con pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.

Por otra parte, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital deben presentar la declaración, de acuerdo con la normativa que establece el IMV.