Crece la tensión del sector del metal en Galicia: A Coruña se suma a la huelga por el bloqueo del convenio

Los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT han convocado una primera jornada de huelga en el sector del metal de la provincia de A Coruña para el próximo 19 de mayo ante el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo.

Las tres centrales sindicales anunciaron la convocatoria después de las asambleas de trabajadores celebradas en A Coruña, Santiago y Ferrol, en las que se acordó iniciar movilizaciones para presionar a la patronal.

Los sindicatos sostienen que la negociación permanece paralizada tras la suspensión de la reunión prevista para el pasado 6 de mayo de la comisión negociadora. Según explican, la patronal justificó la cancelación por una protesta del personal del comercio del metal en la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña.

Aseguran, no obstante, que el sector "quiere negociar su convenio y quiere una negociación real", pero advierten de que las medidas de presión "se intensificarán" si no cambia la postura empresarial.

Las organizaciones sindicales rechazan además que los trabajadores "paguen esta coyuntura" o sufran "un retroceso en los derechos laborales".

Un conflicto que se extiende en Galicia

La convocatoria en A Coruña llega además pocos días después del inicio de la huelga indefinida del comercio del metal en la provincia de Pontevedra, que estuvo marcada por fuertes movilizaciones en las calles de Vigo.

La primera jornada de protestas reunió a miles de trabajadores del sector y contó con un amplio despliegue policial. Los manifestantes vigueses, al igual que los coruñeses, reclaman un convenio "digno" y mejoras salariales.