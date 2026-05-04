La A-54 entre Santiago y Lugo estará lista en junio: viajar entre ambas llevará 50 minutos

La apertura de la A-54 está cada vez más cerca. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, anunció este lunes que la carretera quedará operativa el próximo mes de junio, una vez esté finalizado el último tramo de la autovía.

Así lo explicó Blanco en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press durante un acto en la estación intermodal de Lugo. El delegado del Gobierno en Galicia concretó que el tramo pendiente, entre Arzúa y Melide, está casi terminado.

Una vez finalizado, Lugo y Santiago de Compostela quedarán unidas por autovía y un trayecto de apenas 50 minutos. "Estamos cumpliendo también en esta infraestructura clave, que lleva décadas siendo una demanda de la ciudadanía", añadió Blanco.

El delegado del Gobierno en Galicia ha destacado la importancia de esta conexión para mejorar la movilidad y reforzar la vertebración territorial de Galicia, así como un avance significativo de las comunicaciones de Lugo, que estará conectada de forma directa y rápida con la capital gallega.

La obra comenzó en 1996 y ahora, 16 años después de la primera fecha en la que se preveía que estuviese lista (2010), por fin hay una estimación de cuándo se podrá circular entre Lugo y Santiago de Compostela solo por la autovía.