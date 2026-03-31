¿Cuánto ganan los vecinos de Santiago de Compostela y su área?

Oleiros se mantiene, año tras año, como el ayuntamiento más rico de Galicia: la renta disponible bruta media por habitante fue de 30.879 euros en 2023, según los datos actualizados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Pero, ¿cuánto ganan los vecinos de Santiago y su área metropolitana?

Las cifras de Oleiros destacan considerablemente sobre la media de Galicia, de 19.053 euros. Un dato que, en el caso del área compostelana, superan la mitad de los concellos, aunque alguno por muy poco: la renta en Vedra es de 16.060.

También tienen unos datos superiores a la media los municipios de Brión (19.909), Ames (20.674), Teo (21.276) y Santiago de Compostela (23.581), la capital gallega y concello del área en el que la capacidad económica de sus habitantes es mayor.

Otros cinco ayuntamientos están por debajo de la media gallega: Boqueixón (18.718), Val do Dubra (18.682), Oroso (18.153), O Pino (17.580) y Trazo (17.032), el municipio en el que la renta es menor.

Precisamente, Trazo fue noticia en las últimas semanas porque los vecinos de Busto, en Santiago, amenazaron con independizarse ante la falta de medios y el abandono del rural. Finalmente, dieron un voto de confianza al Gobierno local y esperarán las mejoras comprometidas.

Los datos de la renta contrastan con la evolución de la población. Ames, Brión y Oroso son los tres concellos que más han crecido en los últimos años, mientras que Boqueixón, Vedra, O Pino, Trazo y Val do Dubra han perdido población. Teo y Santiago tienen más habitantes.

La razón de este desarrollo se debe a diversos motivos, como la gran oferta de servicios, la mejora del transporte y el coste de la vida. "Tienen mucho que ofrecer", explicaban fuentes de los ayuntamientos a Quincemil en 2025.

La renta media, de mayor a menor

La renta bruta por habitante en 2023 oscila en el área de Santiago de Compostela entre los 17.032 de Trazo y los 23.581 de Santiago de Compostela. Más de 6.000 euros de diferencia entre el municipio en el que más cobran sus residentes y el que menos.

Ordenados de mayor a menor renta, estas son las cifras de Santiago de Compostela y los municipios de su área metropolitana, que encloban también los de la comarca compostelana: