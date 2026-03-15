Ya es oficial: la ayuda de hasta 60.000 euros para mejorar establecimientos de alojamiento y restauración

La Xunta de Galicia destina 4,5 millones de euros para la mejora de infraestructuras en establecimientos turísticos Shutterstock

La Xunta de Galicia ya ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a mejorar las infraestructuras de los establecimientos de alojamiento y restauración, con un presupuesto total de 4,5 millones de euros. Las bases de esta convocatoria ya han sido publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 13 de abril incluido.

Del total de fondos, 3,5 millones de euros se destinan a proyectos relacionados con el alojamiento, mientras que el millón restante se dirige a establecimientos de restauración. Las ayudas permitirán financiar hasta el 60% del presupuesto total del proyecto, con un importe máximo de hasta 60.000 euros.

Ayudas de hasta 60.000 euros para la mejora de infraestructuras

La Xunta de Galicia ha abierto este viernes el plazo para solicitar las ayudas de 2026 destinadas a mejorar las infraestructuras de los establecimientos de alojamiento y de restauración. Las personas interesadas podrán presentar sus proyectos hasta el 13 de abril incluido, a través de la sede electrónica.

El presupuesto total es de 4,5 millones de euros, de los cuales 3,5 millones están destinados a proyectos de alojamiento y 1 millón a proyectos de restauración. Las ayudas permiten financiar hasta el 60% del presupuesto total de cada proyecto, con un importe máximo de 60.000 euros por solicitante.

Esto facilita que tanto pequeños como medianos establecimientos puedan ejecutar mejoras significativas sin comprometer su economía.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen obras para obtener certificaciones de calidad, como la Q de Calidad Turística, y aquellas orientadas a adaptar los establecimientos a cambios normativos o mejorar su clasificación, lo que puede traducirse en un aumento de categoría.

También se financiarán reformas que permitan renovar y modernizar instalaciones, embellecer los espacios y adquirir equipamiento móvil necesario para el funcionamiento diario.

Asimismo, se podrán solicitar ayudas para proyectos que mejoren la accesibilidad y eliminen barreras arquitectónicas, así como para actualizar sistemas de climatización, ventilación y extracción de aire. La convocatoria también respalda la digitalización de la gestión y la comercialización, y la mejora de seguridad y salud en los servicios ofrecidos.

Desde 2022, la Xunta ha destinado 18 millones de euros a este tipo de subvenciones, consolidando la calidad de la oferta turística gallega. En 2025 se concedieron 144 ayudas a proyectos de alojamiento y 68 a proyectos de restauración.