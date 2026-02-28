Rueda transmitirá en Bruselas la necesidad de que "funcionen todos los controles" con la entrada en vigor de Mercosur

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una imagen de archivo. David Cabezón - Xunta de Galicia.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado que transmitirá al comisario de agricultura de la Unión Europea, Christophe Hansen, la necesidad de que "funcionen todos los controles y salvaguardas desde el primer momento" con la entrada en vigor provisional de Mercosur.

"Tanto en origen, con las auditorías que haya que hacer, como en nuestras fronteras, competencia del Gobierno central, para controlar que todo lo que entra, entra cumpliendo las condiciones que están en el tratado", ha indicado a los medios de comunicación tras un acto celebrado este sábado en Baiona y recogido por Europa Press.

Rueda ha asegurado que la Xunta "va a hacer su parte en materia de salud pública y de inspección de consumo", pero es "fundamental", que la entrada en vigor de Mercosur "no se convierta en ningún caso en un perjuicio ni en ninguna amenaza".

En este sentido, ha insistido en que también trasladarán "la necesidad de que los fondos para la agricultura, la política agraria común y también para la pesca, no disminuyan" en el nuevo marco económico que se avecina en Europa.

"Que se mantengan [los fondos] es fundamental, sirvieron para transformar nuestro agro, hacerlo mucho más competitivo, y tienen que seguir sirviendo para que se siga modernizando y para el relevo generacional que queremos hacer", ha remarcado.

Por eso, el mandatario gallego ha reiterado que los fondos europeos "se tienen que mantener para seguir transformando Galicia" y, además, ha añadido que, "tiene que volverse más sencilla" su tramitación.

"No es muy frecuente que un comisario reciba, en vísperas de estas decisiones tan importantes, a un presidente autonómico, lo va a hacer con Galicia. Es una muestra de la importancia que tiene nuestra comunidad autónoma e intentaremos aprovechar la oportunidad", ha concluido.

La reunión, según informa la Xunta de Galicia en una nota de prensa, será el próximo martes. Rueda participará además en el pleno del Comité Europeo de las Regiones para demandar un presupuesto europeo más descentralizado.