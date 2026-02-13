El IPC cae cuatro décimas en enero en Galicia: empieza 2026 en el 1,9%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cayó un 0,4% entre diciembre y enero y se situó en el 1,9%, por debajo de la media nacional, que alcanzó el 2,3%. Así lo desprenden los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

No todos los productos de la lista de la compra registraron el mismo comportamiento. Los alimentos y bebidas no alcohólicas incrementaron su precio un 3% en comparación con enero de 2025, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco subieron un 4,3%.

El vestido y el calzado bajó un 2,7%, al igual que los transportes, que cayeron un 0,8%, mientras que el porcentaje en la información y las comunicaciones fue mucho inferior, del 0,1%.

La vivienda subió un 2,4% y los muebles y artículos del hogar, un 0,7%. La sanidad incrementó su precio un 2,3% en el último año y las actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,3%, al igual que los servicios de educación, que subieron un 2,7%.

Restaurantes y alojamiento (+4,6%), seguros y servicios financieros (+5,2%) y cuidado personal y otros (+2,6%) también vieron incrementar su coste en los últimos 12 meses.

El IPC a nivel nacional, por otro lado, recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad, siempre según los datos definitivos del INE.

El descenso es una décima superior al esperado, pues Estadística avanzó a finales del mes pasado un IPC del 2,4%, cinco décimas por debajo del dato de diciembre de 2025. Con esta moderación de seis décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).