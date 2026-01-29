Confirmado por la Xunta: nueva ayuda dotada con 1,4 millones de euros para los trabajadores de este sector
Tras anunciarlo en el Consello, se espera que se publique en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este viernes
Las ayudas económicas representan un alivio fundamental para numerosos sectores productivos. En este contexto, el Consello de la Xunta ha aprobado la nueva convocatoria de las ayudas a la apicultura, que contarán en 2026 con una dotación superior a 1,4 millones de euros.
Su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) está prevista para mañana viernes, 30 de enero, y permitirán subvencionar las actividades realizadas entre el 1 de agosto y el 31 de julio de 2026, ambos inclusive, periodo de duración de una campaña apícola.
Más de 1,4 millones de euros en ayudas
Buenas noticias para el sector apícola gallego: la Xunta de Galicia ha dado luz verde a una nueva convocatoria de ayudas, dotada con más de 1,4 millones de euros, con la que se prevé apoyar a cientos de profesionales del sector.
El principal objetivo de esta ayuda es el mantenimiento y fomento de la actividad apícola en Galicia, por los muchos beneficios que las abejas aportan desde el punto de vista ambiental y económico.
"El informe constata que esta finalidad se está cumpliendo, a tenor de esa evolución favorable del número de colmenas y de explotaciones en los últimos años, que convierten a Galicia en una de las principales comunidades autónomas del sector", indica la Xunta en un comunicado.
En cifras, en 2025 se se brindó apoyo a 2172 apicultores con una contribución destinada a más de 195 000 colmenas. En los últimos 13 años, se multiplicaron por tres el número de apicultores beneficiarios, reflejando el progresivo aumento de la rentabilidad de la miel y productos derivados.
A través de estas ayudas se financiarán diferentes servicios de carácter técnicos e inversiones en activos tangibles e intangibles, incluida la lucha contra invasores como la vespa velutina o enfermedades como la varroosis.
También supondrá un alivio financiero en las actuaciones de análisis, destinadas a incrementar el número de colmenas o su producción; la promoción, comunicación y comercialización de los productos y las actividades que permitan incrementar su calidad.
Más de 10 millones de euros desde 2013
La Xunta de Galicia ha convocado estas ayudas a la apicultura en numerosas ocasiones con el objetivo de mejorar las condiciones generales de producción y comercialización de los productos apícolas.
En este sentido, desde 2013, se han invertido más de 10 millones de euros para seguir impulsando este sector productivo y se han aprobado 233 solicitudes.
"La apicultura es importante para los ecosistemas y los intereses económicos, ya que la rentabilidad de la miel y los productos derivados está creciendo, por lo que cada vez son más los jóvenes que se instalan en el rural para desarrollar una actividad apícola", anima la Xunta.