Ya es oficial: Defensa convoca más de 4.500 plazas para el Ejército, fechas y cómo inscribirse

Muchas personas se deciden por estudiar una oposición para tener estabilidad laboral y financiera de por vida. Las oposiciones son una salida laboral que aporta seguridad económica y un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional.

Entre las convocatorias activas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) figuran más de 2.500 plazas para las Fuerzas Armadas de España, repartidas entre los ejércitos de Tierra, de Armada y del Aire y del Espacio.

Más de 4.500 plazas para el Ejército

El Ministerio de Defensa ha publicado la Convocatoria 2026 para el acceso a Tropa y Marinería, una oportunidad "única", en palabras del departamento que dirige Margarita Robles, para quienes buscan estabilidad laboral, formación profesional y servicio a España.

En concreto, el Ministerio de Defensa convoca un total de 4.527 plazas para los accesos a las Escalas de Tropa y Marinería 2026, distribuidas de la siguiente forma: 3.204 plazas para el Ejército de Tierra, 693 plazas para la Armada y 630 plazas para el Ejército del Aire y del Espacio.

El plazo de solicitud de cita previa concluye el próximo 22 de febrero. El ingreso en el Centro de Formación, tal y como establece el calendario, está previsto para el 4 de mayo, mientras que el fin del periodo de orientación y adaptación el 17 de mayo.

El calendario del segundo ciclo de selección será ya para verano, con el siguiente calendario:

Plazo de solicitud: del 5 de junio al 12 de julio

Ingreso en el Centro de Formación: 3 de noviembre

Fin del periodo de orientación y adaptación: 16 de noviembre

Fecha de antigüedad de incorporación a las escalas de Tropa y Marinería: 22 de enero de 2027

Requisitos, pruebas y cómo inscribirse

Podrán optar a las 4.527 plazas ofertadas quienes cumplan las siguientes condiciones:

Poseer la nacionalidad española

Tener, al menos, 18 años y no haber cumplido los 29

Carecer de antecedentes penales y no estar privado de los derechos civiles

Poseer la aptitud psicofísica necesaria

Estar en posesión de los niveles de estudios o de la titulación exigida para acceder a cada plaza

El resto de requisitos, más allá de los generales, figuran en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En cuanto al proceso de selección, consiste en una primera fase donde se valoran los méritos de los solicitantes y un examen de oposición mediante una prueba de aptitudes. La segunda fase incluye una prueba de personalidad, un reconocimiento médico y unas pruebas de aptitud física.

Como novedad este año, se han introducido cambios en las pruebas de aptitud física. Estas consisten en: flexo extensiones de brazo, prueba de resistencia de musculatura abdominal, carrera de 2.000 metros y prueba de agilidad y velocidad.

La participación en el proceso de selección, se iniciará con la aceptación de la solicitud de cita previa para la realización de las pruebas. La cita previa se realizará a través de la página web de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa.

"Dentro de las plazas ofertadas dentro de cada ciclo podrás elegir en función de la especialidad, nivel académico, nivel físico, destino y duración, la plaza que mejor se adecúe a ti y tus necesidades", señala el Ministerio de Defensa.