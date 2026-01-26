La Xunta activará un observatorio de precios y un plan de control ante el acuerdo UE-Mercosur

La Xunta de Galicia pondrá en marcha un Observatorio de Precios, un plan de control específico sobre los productos importados y reforzará la promoción y exportación de los productos gallegos ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Así lo anunció este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, quien subrayó que estas actuaciones forman parte de un paquete de medidas a corto y medio plazo para dar certezas y estabilidad al sector agrícola y ganadero.

Rueda insistió en la necesidad de garantizar que cualquier producto agroalimentario que entre en Galicia cumpla los mismos requisitos que los elaborados en la comunidad, tanto en materia sanitaria como ambiental y de trazabilidad.

En este sentido, avanzó que la Xunta desarrollará un plan de control específico que vigilará la presencia de sustancias no permitidas, las condiciones sanitarias y el correcto etiquetado de los productos importados.

Entre las principales iniciativas destaca también la creación del Observatorio de Precios de Galicia, que permitirá realizar un seguimiento del mercado agroalimentario y detectar posibles distorsiones derivadas del acuerdo UE-Mercosur.

Paralelamente, el Gobierno gallego reforzará la estrategia de promoción de los productos gallegos, apostando por la cadena corta de distribución, la proximidad y el kilómetro cero, así como por campañas de sensibilización dirigidas a los consumidores.

En el ámbito exterior, la Xunta impulsará una estrategia específica para fomentar las exportaciones, con el objetivo de aprovechar las oportunidades que puedan abrirse en nuevos mercados, especialmente para sectores como el quesero o el vitivinícola. Todo ello se complementará con acciones de apoyo al sector productor en los principales canales de distribución y en ferias y eventos especializados.

Además de las medidas propias, la Xunta solicitará al Gobierno central y a la Comisión Europea que no se aplique de forma provisional el acuerdo UE-Mercosur mientras no queden plenamente garantidas las salvaguardas para agricultores y ganaderos.

También reclamará un mayor refuerzo de los controles en frontera y la inclusión de más denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas gallegas, ya que actualmente solo se contemplan dos, pese a que Galicia es la tercera comunidad con más sellos de calidad certificada.

El Ejecutivo autonómico promoverá asimismo un frente común con las organizaciones profesionales agrarias y con otras comunidades autónomas para defender los intereses del sector en la futura Política Agraria Común, reclamando más fondos, menos burocracia y el mantenimiento de los dos pilares diferenciados.