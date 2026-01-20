El Estatuto de los Trabajadores lo deja claro: "El trabajador tiene un permiso retribuido de 1 día por mudanza"

Las mudanzas son un auténtico rollo. Aunque el cambio sea a mejor, las mudanzas implican mucho estrés, desorden y un desgaste no solo físico, sino también emocional.

Meter toda una vida en cajas, trasladarlas, volver a sacarlo todo y colocarlo de nuevo supone una gestión extra que, en muchas ocasiones, resulta extremadamente difícil de completar en un solo fin de semana.

Confirmado: un día libre por mudanza

Si vas a cambiarte de domicilio próximamente, hay una buena noticia que debes conocer: en España existe el permiso laboral por mudanza y, además, es retribuido.

Además de preparar y embalar cajas, otro de los aspectos más importantes de una mudanza es coordinar la fecha y, si es necesario, comunicarlo en el trabajo.

En este sentido, el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que existe un día libre retribuido en caso de traslado del domicilio habitual.

Se trata de una jornada igualmente remunerada, aunque no acudas a tu puesto de trabajo, aunque previamente debes comunicarlo a la empresa para que lo conceda.

"La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: un día por traslado del domicilio habitual", dice el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Así, tal y como recoge la ley, todas las personas trabajadoras que necesiten solicitar un día por mudanza podrán disponer de él. Además, resulta conveniente revisar el convenio colectivo, ya que podría contemplar la concesión de algunas horas o día adicional.

"Si necesitas más tiempo, lo recomendable es hablar directamente con tu empresa para intentar llegar a un acuerdo", aconsejan desde Idealista.

El portal inmobiliario también añade que "en muchos casos, es posible compensarlo con días de vacaciones, de asuntos propios o ajustes de horario, siempre que lo solicites con suficiente antelación".

Tal y como establece el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, cada empleado dispone de una jornada laboral libre y retribuida en caso de traslado del domicilio habitual. No obstante, es necesario solicitar previamente el permiso a la empresa.

Para ello, el día debe solicitarse con, al menos, 15 días de antelación y justificarse que se trata de un cambio de residencia habitual.

"El permiso no se concede para mudanzas de segundas residencias, casas vacacionales o traslados temporales. En estos casos, tendrías que pedir algún día de asuntos propios o de vacaciones", aclara Idealista.

Además, la persona interesada también deberá presentar documentación que acredite la mudanza. "Algunas empresas podrían solicitar algún tipo de justificante, como, por ejemplo, contrato de alquiler o escritura de compraventa, o certificado de empadronamiento".