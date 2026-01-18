Confirmado por Alsa: ya a la venta el Abono Único 2026 con viajes ilimitados por un precio de 60 euros

Viajar es uno de los placeres de la vida. Es la mejor forma de descubrir nuevas culturas, tradiciones e incluso aprender sobre la historia de cada lugar. Sin embargo, no siempre resulta sencillo, especialmente si no se dispone de un presupuesto holgado.

Para evitar que esto suponga un impedimento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado descuentos en el transporte mediante un billete único de 60 euros mensuales, que permitirá viajar tanto en tren como en autobuses estatales.

Viajes ilimitados por 60 euros al mes

El Abono Único se presenta como la forma más sencilla de viajar por España en transporte público, tanto por la variedad de opciones que ofrece como por su precio, ya que por tan solo 60 euros permite realizar viajes ilimitados durante 30 días.

Alsa, una de las principales compañías de transporte de viajeros, se ha adherido a esta iniciativa y, a través de su página web, informa de que el Abono Único permitirá a los usuarios realizar viajes ilimitados durante 30 días consecutivos a partir de la fecha de activación.

Los interesados ya pueden adquirir el nuevo Abono Único, que podrá utilizarse para viajar a cientos de destinos en España entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

La tarifa general tiene un precio de 60 euros, mientras que la tarifa joven e infantil, dirigida para personas nacidas entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2026, cuenta con un precio reducido de 30 euros.

El Abono Único es un abono personal e intransferible, asociado al DNI del viajero mediante un código de seguridad. Para las tarifas joven, informa Alsa, es imprescindible registrarse previamente en la web del Ministerio de Transportes para obtener el código necesario antes de la compra.

Comprar el Abono Único es muy sencillo: solo hay que acceder a la web de Alsa, seleccionar la fecha de activación, comprobar si se ha recibido el código de registro del abono y viajar y disfrutar sin límites.

Pero, ¿en qué trayectos puedo utilizar el Abono Único? Este documento permite a los viajeros viajar en líneas de autobús de largo recorrido que comunican las diferentes CC.AA., cercanías y rodalies, y trenes regionales.

Con todo esto, quedan excluidos del Abono Único los trenes de larga distancia, el AVE y los servicios regionales de autobús, así como el metro y autobús urbano de cada ciudad.

En cuanto a las condiciones de cambio o devolución, se aplicarán las políticas habituales de cambio y devolución establecidas por cada empresa operadora. En el caso de Alsa, la anulación del viaje deberá realizarse con 24 horas de antelación.