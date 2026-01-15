El PP gallego rechaza negociar bilateralmente: "La causa del problema no puede ser la solución"

El portavoz del PP de Galicia en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, ha rechazado que la Xunta negocie bilateralmente la financiación autonómica con el Gobierno, tal y como ha demandado este mismo jueves el BNG, porque cree que, precisamente, ese ha sido el motivo de que las comunidades tengan encima de la mesa una propuesta "fruto de una reunión bilateral".

"La Xunta tiene el problema que tiene, como las otras comunidades, porque se están impulsando negociaciones bilaterales. No puede ser que la causa del problema sea la solución", ha censurado tal y como recoge Europa Press.

En esta línea, ha recordado que la propuesta del Gobierno nace de "una reunión bilateral" con el líder de ERC, Oriol Junqueras, "que fue inhabilitado por sentencia judicial", al tiempo que ha señalado que el BNG en su momento "también mantuvo reuniones bilaterales" con el Ejecutivo central de las que, ha apuntado, Galicia "no recibió ni conoce" los frutos.

Así, ha defendido que solo existe una fórmula para alcanzar un acuerdo entre comunidades: "Reunir, escuchar, negociar y acordar con el conjunto de las comunidades".

Exige "diálogo" al gobierno

Además, en una rueda de prensa en la Cámara gallega, Pazos Couñago ha subrayado que seguirán demandando al Ejecutivo "una vía de diálogo", que cree que debería darse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pero "en reuniones en las que se debata y se tenga en cuenta las posiciones de todas las comunidades", algo que, ha añadido, no ocurrió en el encuentro de este miércoles.

De este modo, ha señalado que es consciente de "las necesidades de Pedro Sánchez para sobrevivir en Moncloa", pero ha reprochado que el financiamiento "no puede ser una cuestión que se negocie de manera unilateral" a través de la cual lograr "sus votos para mantenerse en el Gobierno de España".

En esta línea, ha reiterado que Galicia no aceptará el "nuevo salvavidas" de los independentistas catalanes a Sánchez, criticando que el nuevo modelo nace "pensado para beneficiar a Cataluña" y supone "un recorte de más de siete puntos en el financiamiento por habitante de Galicia".

Críticas al PSOE gallego y al BNG

Además, Alberto Pazos ha dicho echar en falta "un firme rechazo" de los socialistas gallegos, al igual que hicieron los representantes de los gobiernos de Asturias y Castilla y la Mancha, gobernadas por el PSOE.

"Pero la sumisión a Pedro Sánchez no les permite enfrentarse a las directrices que le marcan desde Moncloa, a pesar de que reconozcan que Galicia sale perjudicada y que ya es necesaria una reforma del sistema", ha argumentado.

Por otro lado, ha lamentado que el BNG continúe "erre que erre" con su "eterna manía" de demandar un cupo para Galicia que, ha remarcado, "rechazan todos los expertos".

En este contexto, ha defendido que Galicia necesita un sistema que suponga "un incremento muy superior al previsto", que permita "atender a todas las necesidades de los gallegos sin que existan diferencias en los servicios públicos de calidad que disfrutan los españoles que viven en Cataluña o el País Vasco", además de que tenga en cuenta tanto el envejecimiento como la dispersión.

Poner el foco en el reparto

Por otra parte, cuestionado respecto a que la petición de la Xunta hasta el momento era de un incremento de 500 millones y ahora el Gobierno propone 570, Pazos Couñago ha esgrimido que "no se debe hablar en números absolutos", puesto que "la cifra que facilita el Gobierno de que supera las pretensiones de la Xunta la facilita el Gobierno y el Gobierno gallego ya desmintió que eso fuese así".

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha indicado que el Ejecutivo central "cuenta ahí un incremento de financiación que la Xunta ya estaba recibiendo". "No parece razonable y es poco serio", ha aseverado.

Por ello, ha criticado que el Gobierno pretenda situar el debate en discutir sobre "el tamaño de la tarta". "Pero la cuestión no es si la tarta es más grande o más pequeña, sino cómo se reparten esas porciones y que el reparto sea justo en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez", ha reflexionado.

Para Alberto Pazos, la única manera de lograr un sistema de financiamiento justo es "sentar a todas las comunidades en pie de igualdad" en "una mesa común de negociación" en la que "se escuchen las necesidades de todas".

"A partir de ahí, intentemos alcanzar un punto de equilibrio, pero este Gobierno ha alcanzado un récord difícilmente superable: ir a una reunión a presentarle a las comunidades el sistema y que las 14 le hayan dicho que no están de acuerdo", ha subrayado.

