El PP gallego rechaza negociar bilateralmente: "La causa del problema no puede ser la solución"
Pazos Couñago exige "diálogo" al Gobierno, dice echar en falta "un firme rechazo" del PSOE gallego y critica la "eterna manía" del BNG con el cupo
El portavoz del PP de Galicia en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, ha rechazado que la Xunta negocie bilateralmente la financiación autonómica con el Gobierno, tal y como ha demandado este mismo jueves el BNG, porque cree que, precisamente, ese ha sido el motivo de que las comunidades tengan encima de la mesa una propuesta "fruto de una reunión bilateral".
"La Xunta tiene el problema que tiene, como las otras comunidades, porque se están impulsando negociaciones bilaterales. No puede ser que la causa del problema sea la solución", ha censurado tal y como recoge Europa Press.
En esta línea, ha recordado que la propuesta del Gobierno nace de "una reunión bilateral" con el líder de ERC, Oriol Junqueras, "que fue inhabilitado por sentencia judicial", al tiempo que ha señalado que el BNG en su momento "también mantuvo reuniones bilaterales" con el Ejecutivo central de las que, ha apuntado, Galicia "no recibió ni conoce" los frutos.
Así, ha defendido que solo existe una fórmula para alcanzar un acuerdo entre comunidades: "Reunir, escuchar, negociar y acordar con el conjunto de las comunidades".
Exige "diálogo" al gobierno
Además, en una rueda de prensa en la Cámara gallega, Pazos Couñago ha subrayado que seguirán demandando al Ejecutivo "una vía de diálogo", que cree que debería darse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pero "en reuniones en las que se debata y se tenga en cuenta las posiciones de todas las comunidades", algo que, ha añadido, no ocurrió en el encuentro de este miércoles.
De este modo, ha señalado que es consciente de "las necesidades de Pedro Sánchez para sobrevivir en Moncloa", pero ha reprochado que el financiamiento "no puede ser una cuestión que se negocie de manera unilateral" a través de la cual lograr "sus votos para mantenerse en el Gobierno de España".
En esta línea, ha reiterado que Galicia no aceptará el "nuevo salvavidas" de los independentistas catalanes a Sánchez, criticando que el nuevo modelo nace "pensado para beneficiar a Cataluña" y supone "un recorte de más de siete puntos en el financiamiento por habitante de Galicia".
Críticas al PSOE gallego y al BNG
Además, Alberto Pazos ha dicho echar en falta "un firme rechazo" de los socialistas gallegos, al igual que hicieron los representantes de los gobiernos de Asturias y Castilla y la Mancha, gobernadas por el PSOE.
"Pero la sumisión a Pedro Sánchez no les permite enfrentarse a las directrices que le marcan desde Moncloa, a pesar de que reconozcan que Galicia sale perjudicada y que ya es necesaria una reforma del sistema", ha argumentado.
Por otro lado, ha lamentado que el BNG continúe "erre que erre" con su "eterna manía" de demandar un cupo para Galicia que, ha remarcado, "rechazan todos los expertos".
En este contexto, ha defendido que Galicia necesita un sistema que suponga "un incremento muy superior al previsto", que permita "atender a todas las necesidades de los gallegos sin que existan diferencias en los servicios públicos de calidad que disfrutan los españoles que viven en Cataluña o el País Vasco", además de que tenga en cuenta tanto el envejecimiento como la dispersión.
Poner el foco en el reparto
Por otra parte, cuestionado respecto a que la petición de la Xunta hasta el momento era de un incremento de 500 millones y ahora el Gobierno propone 570, Pazos Couñago ha esgrimido que "no se debe hablar en números absolutos", puesto que "la cifra que facilita el Gobierno de que supera las pretensiones de la Xunta la facilita el Gobierno y el Gobierno gallego ya desmintió que eso fuese así".
En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha indicado que el Ejecutivo central "cuenta ahí un incremento de financiación que la Xunta ya estaba recibiendo". "No parece razonable y es poco serio", ha aseverado.
Por ello, ha criticado que el Gobierno pretenda situar el debate en discutir sobre "el tamaño de la tarta". "Pero la cuestión no es si la tarta es más grande o más pequeña, sino cómo se reparten esas porciones y que el reparto sea justo en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez", ha reflexionado.
Para Alberto Pazos, la única manera de lograr un sistema de financiamiento justo es "sentar a todas las comunidades en pie de igualdad" en "una mesa común de negociación" en la que "se escuchen las necesidades de todas".
"A partir de ahí, intentemos alcanzar un punto de equilibrio, pero este Gobierno ha alcanzado un récord difícilmente superable: ir a una reunión a presentarle a las comunidades el sistema y que las 14 le hayan dicho que no están de acuerdo", ha subrayado.
El reproche de Ana Pontón a Rueda
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reprochado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "renuncie a negociar bilateralmente" una mejor financiación autonómica para Galicia y ha lamentado que "repite el argumentario de Génova".
En rueda de prensa este jueves, la líder nacionalista ha criticado que Galicia "no estuvo representada" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que, en su opinión, el Gobierno gallego acudió "como un cargo del PP".
En esta línea, ha defendido que esto "muestra la inconsistencia" de Rueda que "defendía que el financiamiento se incrementase en 500 millones" y, ahora, ha añadido, "dice que 570 son un desastre". "Y todo esto sin negociar nada para mejorar porque está atado de pies y manos a la estrategia del PP desde Madrid", ha censurado antes de acusar al titular del Ejecutivo autonómico de "poner al PP por delante de Galicia".
Del mismo modo, ha asegurado que Rueda "debilita la posición de Galicia" con un "discurso falso" de que Galicia "vive del Estado; cuando es lo contrario".
Propuesta "inaceptable"
En esta línea, Ana Pontón ha insistido en que el BNG considera "inaceptable" la propuesta del Gobierno central porque "aumenta la discriminación con Galicia".
"Esto nunca lo vamos a apoyar. No vamos a aceptar un modelo que no es más que un refrito del actual modelo de financiamiento, que aumenta el agravio con nuestro país", ha aseverado.
Por estos motivos, ha vuelto a defender un concierto económico que permita a Galicia "gestionar el 100% de los recursos" y decidir "las prioridades de inversión tras ajustar cuentas con el Estado por los servicios que presta" en la Comunidad.
Así, ha propuesto una negociación bilateral con el Estado para lograr una financiación "justa y adaptada" a la realidad gallega. "No se entiende como un presidente de la Xunta renuncia a negociar bilateralmente para mejorar el financiamiento de Galicia. Creo que está abdicando de sus responsabilidades y perjudica a Galicia", ha reiterado.