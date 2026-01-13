Una famosa aerolínea convoca un proceso de selección para tripulantes de cabina: no se necesita experiencia previa

Trabajar como tripulante de cabina (TCP) es un sueño para muchas personas. La emoción de viajar, la posibilidad de conocer culturas diversas y llevar un estilo de vida único constituyen un gran atractivo.

Pues bien, hay buenas noticias para los gallegos interesados en este sector: Air Nostrum ha abierto un nuevo proceso de selección en Madrid para trabajar como TCP.

Air Nostrum busca trabajadores: no pide experiencia

La aerolínea, perteneciente al Grupo Iberia para vuelos regionales, ha publicado una nueva convocatoria debido a su necesidad de contratar nuevos tripulantes de cabina.

En concreto, el proceso de selección se divide en dos fases. La primera de ellas tendrá lugar el 19 de enero a partir de las 11:00 horas en el hotel Madrid Alameda Aeropuerto by Meliá (Avenida Logroño, 100, 28042, Madrid).

Para la entrevista, Air Nostrum solicita aportar diversa documentación: dos fotos carnet, una fotografía de cuerpo entero, una fotocopia del DNI, dos currículum vitae (CV), y el documento original, junto con una fotocopia, de los certificados de estudios finalizados.

En este sentido, la compañía no exige experiencia previa, aunque sí establece una serie de requisitos para formar parte de la empresa. A nivel formativo, se solicita haber finalizado los estudios de Bachillerato o contar con un ciclo formativo de grado medio o superior, con los estudios debidamente convalidados en España.

Además, entre los requisitos también se incluyen: tener al menos 18 años de edad, una estatura mínima de 1,65 y máxima de 1,80 metros, nivel de inglés fluido (B2), saber nadar, disponer de permiso de residencia y trabajo, y contar con "buena presencia".

Las personas preseleccionadas el lunes 19 de enero pasarán a una segunda entrevista el martes 20 de enero. En esta fase, los candidatos citados deberán presentarse a las 08:30 horas y la empresa comunicará su decisión tras analizar los perfiles.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web de Air Nostrum. Para ello, basta con acceder a alguna de las ofertas publicadas, enviar el currículum vitae y personarse el 19 de enero en el hotel Madrid Alameda Aeropuerto by Meliá para realizar la entrevista.

"Si te apasiona el mundo de la aviación y el transporte tanto como a nosotros, te invitamos a unirte a un grupo de más de 1.800 profesionales con presencia en Europa y América", animan desde la aerolínea del Grupo Iberia.