La Xunta ve "roto" el principio de igualdad en financiación autonómica y el BNG rechaza el modelo

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha afeado al Gobierno central a que plantee una propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica hablando previamente con el "separatismo catalán", en referencia a la reunión mantenida por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre la legislatura. Al respecto, ha considerado que se "ha roto" el principio de igualdad.

"Aquí no se trata solo de las cantidades sino de las formas", ha aseverado a preguntas de los periodistas, con motivo de su presencia en la presentación de la XXVIII Interparlamentaria que celebra el PP en A Coruña este fin de semana, y en relación a la cuantía que iría destinada a Galicia con este nuevo modelo de financiación.

"Habrá que examinar todos y cada uno de los razonamientos que se han puesto encima de la mesa, pero cuando empezamos repartiendo con el separatismo catalán y lo que sobra a los demás ya no tiene nada sentido".

Diego Calvo ha aludido, además, a la preocupación en el PP por lo ocurrido. "Un presidente de un gobierno se reúne con un líder independentista, le da todo lo que necesita y nos quiere hacer creer al resto de los españoles que eso es suficiente para todos".

"Eso no lo entiende nadie, que se negocie por separado con unos y lo que quede para el resto, no es el sistema que defendemos", ha señalado sobre el PP.

Además, y tras la rueda de prensa ofrecida este viernes también por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para informar sobre la propuesta del Ejecutivo central y las cantidades previstas para Galicia, Diego Calvo dicho que este debería pedir a Sánchez "que se fuese" para, a continuación, "irse" también el delegado del Gobierno.

"Se ha roto el principio de igualdad, no es igual vivir en Cataluña que en Galicia u otra comunidad autónoma, le pediría más cautela y a su jefe que dé marcha atrás", ha señalado en referencia a Pedro Blanco en primer lugar y a Sánchez en segundo.

Y es que el delegado del Gobierno en Galicia ha manifestado que Galicia aumentaría 587 millones de euros al año sus recursos con el nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno central respecto al vigente, noveno mayor incremento entre comunidades.

Rechazo del BNG al modelo de financiación

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), también ha rechazado la propuesta presentada este viernes por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que califica de "insuficiente, centralista y lesiva" para Galicia.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego considera que "no es ni siquiera un punto de partida para abordar un cambio real que corrija el infrafinanciamiento que sufre" la comunidad, para la que defiende un nuevo modelo basado en el concierto económico.

Uno de los aspectos más preocupantes para el parlamentario del BNG es la modificación "a la baja" de los factores que más encarecen la prestación de los servicios públicos en Galicia. "Los dos elementos que más inciden en el coste de los servicios públicos se reducen de manera injustificada: el envejecimiento pasa de 8,5 a 7% y la dispersión poblacional baja de 0,6 a 0,5%. Esto perjudica gravemente a la Galicia y demuestra el carácter profundamente injusto de la propuesta", ha advertido.

Besteiro se pregunta cuál será la posición de Rueda

En otra línea, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha valorado de forma positiva la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, al considerar que "abre una oportunidad clara para Galicia después de más de una década con un modelo caducado que el PP se negó a actualizar".

En este contexto, el líder de los socialistas gallegos se ha preguntado cuál será la posición del presidente de la Xunta. "La gran incógnita es si Alfonso Rueda va a defender los intereses de Galicia o si va a volver a dejar pasar esta oportunidad para hacerle el juego a Feijóo y al PP estatal", ha sostenido para asegurar que "Galicia lleva años pagando las consecuencias de un sistema injusto mientras el PP bloquea cualquier avance".