Todos los peajes y precios de la AP-9 de Galicia en 2026: A Coruña-Vigo cuesta 0,95 euros más

Aunque el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible todavía no ha hecho oficiales los peajes de la autopista AP-9 del año 2026, Quincemil y Treintayseis han tenido acceso al documento que se hará público mañana 31 de diciembre, confirmando las tarifas oficiales de la autopista el año que viene.

La subida del año pasado fue de 5,34 % según los datos del Ministerio de Transportes, pero de 2025 a 2026 será algo inferior. La mayor parte de los tramos aumentan entre un 4 % y un 5 %, y solamente hay dos que superan el 5 % de incremento: el A Coruña-Ordes y el Pontevedra-O Morrazo.

Hay algunas cifras que crecen abultadamente, con aumentos que rondan el euro o lo superan. Es el caso del A Coruña-Vigo, el tramo más concurrido de la autopista, que sube 0,95 euros, de 20,45 a 21,40 euros. En el caso del Ferrol-Tui, los dos extremos de la AP-9, el trayecto aumenta de 26,85 euros a 28,10, 1,25 euros más, y se acerca peligrosamente a los 30 euros.

Este mismo trayecto de Ferrol a la frontera portuguesa costaba 14,40 euros en 2005, por lo que en 20 años se ha incrementado un 95,14 %, un aumento porcentual que es similar a lo largo de todos los tramos de la autopista.

Los trayectos más habituales

Trayecto Precio 2026 Precio 2025 Incremento A Coruña-Ferrol 6,15 € 5,90 € 4,23 % A Coruña-Santiago 8,80 € 8,40 € 4,76 % A Coruña-Pontevedra 16,35 € 15,60 € 4,8 % A Coruña-Vigo 21,40 € 20,45 € 4,65 % Ferrol-Santiago 11,95 € 11,40 € 4,82 % Santiago-Pontevedra 7,55 € 7,20 € 4,86 % Vigo-Rande 1,25 € 1,20 € 4,17 % Vigo-Pontevedra 5,05 € 4,85 € 4,12 % Vigo-Santiago 12,60 € 12,05 € 4,56 % Vigo-Tui 3,55 € 3,40 € 4,41 %

Desde A Coruña

Trayecto Precio 2026 Precio 2025 Incremento A Coruña-Vigo 21,40 € 20,45 € 4,65 % A Coruña-Santiago 8,80 € 8,40 € 4,76 % A Coruña-Ferrol 6,15 € 5,90 € 4,23 % A Coruña-Tui 24,95 € 23,85 € 4,61 % A Coruña-Pontevedra 16,35 € 15,60 € 4,8 % A Coruña-Ordes 5,80 € 5,50 € 5,45 % A Coruña-Sigüeiro 7,95 € 7,60 € 4,61 %

Desde Vigo

Trayecto Precio 2026 Precio 2025 Incremento Vigo-A Coruña 21,40 € 20,45 € 4,65 % Vigo-Ferrol 24,55 € 23,45 € 4,69 % Vigo-Santiago 12,60 € 12,05 € 4,56 % Vigo-Rande 1,25 € 1,20 € 4,17 % Vigo-Pontevedra 5,05 € 4,85 € 4,12 % Vigo-Tui 3,55 € 3,40 € 4,41 %

Desde Santiago

Trayecto Precio 2026 Precio 2025 Incremento Santiago-A Coruña 8,80 € 8,40 € 4,76 % Santiago-Vigo 12,60 € 12,05 € 4,56 % Santiago-Ferrol 11,95 € 11,40 € 4,82 % Santiago-Pontevedra 7,55 € 7,20 € 4,86 % Santiago-Ordes 3,30 € 3,15 € 4,76 % Santiago-Tui 16,15 € 15,45 € 4,53 %

Desde Ferrol

Trayecto Precio 2026 Precio 2025 Incremento Ferrol-A Coruña 6,15 € 5,90 € 4,23 % Ferrol-Vigo 24,55 € 23,45 € 4,69 % Ferrol-Tui 28,10 € 26,85 € 4,66 % Ferrol-Pontevedra 19,50 € 18,60 € 4,84 % Ferrol-Santiago 11,95 € 11,40 € 4,82 % Ferrol-Sigüeiro 11,05 € 10,55 € 4,74 %

Desde Pontevedra

Trayecto Precio 2026 Precio 2025 Incremento A Coruña-Pontevedra 16,35 € 15,60 € 4,8 % Pontevedra-Vigo 5,05 € 4,85 € 4,12 % Pontevedra-Santiago 7,55 € 7,20 € 4,86 % Pontevedra-Morrazo 3,65 € 3,45 € 5,80 % Pontevedra-Ferrol 19,50 € 18,60 € 4,84 %

Todas las tarifas

Las tarifas de vehículos pesados incluyen la bonificación del 50% del Real Decreto 1342/2024.