El salario medio anual en Galicia se situó en 24.232 euros en 2024, el más alto desde 1999
Es el dato más elevado de la serie que empieza a contabilizarse desde 1999
Te puede interesar: La Xunta de Galicia destinará 50 millones a programas del Igape para "fomentar la oferta tecnológica"
El salario medio anual en Galicia se situó en 24.232 euros en 2024, el dato más elevado de la serie 1999-2024, según los datos que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE) y recoge Europa Press.
Con respecto a 2023, el salario medio de las mujeres creció más que el de los hombres. Sin embargo, persisten las diferencias entre género: el salario medio de los hombres es superior al de las mujeres.
Este patrón también se produce en el conjunto estatal.
En 2024, el salario medio es un 3% más elevado en España que en Galicia, si bien esta diferencia se redujo desde 1999, año en el que el diferencial era del 7,2%.
Más del 97% de la población gallega reside en un tercio de la superficie autonómica
El 97,1% de la población de Galicia reside en el 33,7% del territorio, según la distribución espacial de las características de la población de Galicia por cuadrícula de 1 kilómetro cuadrado, correspondiente al año 2024.
Ese año, el 61,7% de las cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado que cubren el territorio gallego tienen población. En España el porcentaje es del 21,8%.
Asimismo, en 2024, 36 cuadrículas en Galicia albergan el 22% de la población gallega y los sectores industrial y servicios dominan el empleo, con un mayor peso en las celdas situadas en zonas urbanas e industriales.
Hay un 9,3% de cuadrículas donde por lo menos la mitad de su población es pensionista.