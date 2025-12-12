El salario medio anual en Galicia se situó en 24.232 euros en 2024, el más alto desde 1999

El salario medio anual en Galicia se situó en 24.232 euros en 2024, el dato más elevado de la serie 1999-2024, según los datos que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE) y recoge Europa Press.

Con respecto a 2023, el salario medio de las mujeres creció más que el de los hombres. Sin embargo, persisten las diferencias entre género: el salario medio de los hombres es superior al de las mujeres.

Este patrón también se produce en el conjunto estatal.

En 2024, el salario medio es un 3% más elevado en España que en Galicia, si bien esta diferencia se redujo desde 1999, año en el que el diferencial era del 7,2%.

