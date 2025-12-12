Dinero en efectivo.

El salario medio anual en Galicia se situó en 24.232 euros en 2024, el más alto desde 1999

Es el dato más elevado de la serie que empieza a contabilizarse desde 1999

El salario medio anual en Galicia se situó en 24.232 euros en 2024, el dato más elevado de la serie 1999-2024, según los datos que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE) y recoge Europa Press.

Con respecto a 2023, el salario medio de las mujeres creció más que el de los hombres. Sin embargo, persisten las diferencias entre género: el salario medio de los hombres es superior al de las mujeres.

Este patrón también se produce en el conjunto estatal.

En 2024, el salario medio es un 3% más elevado en España que en Galicia, si bien esta diferencia se redujo desde 1999, año en el que el diferencial era del 7,2%.

Más del 97% de la población gallega reside en un tercio de la superficie autonómica

El 97,1% de la población de Galicia reside en el 33,7% del territorio, según la distribución espacial de las características de la población de Galicia por cuadrícula de 1 kilómetro cuadrado, correspondiente al año 2024.

Ese año, el 61,7% de las cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado que cubren el territorio gallego tienen población. En España el porcentaje es del 21,8%.

Asimismo, en 2024, 36 cuadrículas en Galicia albergan el 22% de la población gallega y los sectores industrial y servicios dominan el empleo, con un mayor peso en las celdas situadas en zonas urbanas e industriales.

Hay un 9,3% de cuadrículas donde por lo menos la mitad de su población es pensionista.