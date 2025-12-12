Repsol consolida en el puerto exterior de A Coruña "el gran paso del futuro económico e industrial de Galicia"

Acto simbólico de la firma del acuerdo entre Repsol y el Puerto de A Coruña, con Natalia Barreiro y Martín Fernández Prado. Quincemil

La Autoridad Portuaria de A Coruña y Repsol firmaron en octubre de 2013 el acuerdo para el traslado de la primera fase de la actividad de la petrolera en los muelles interiores a la dársena del puerto exterior de A Coruña. Doce años después los mismos protagonistas sellan un nuevo pacto para completar la mudanza total de Repsol a punta Langosteira.

La totalidad de los tráficos de la compañía dejará de llegar a la ciudad a finales de 2027, cuando termine el periodo de su concesión en el muelle Petrolero de la zona de San Diego. En ellos podrá desarrollarse una nueva ordenación de espacios y usos que será parte de la transformación portuaria que comprende el proyecto Coruña Marítima en toda la fachada litoral.

El nuevo acuerdo ha sido rubricado este viernes en Palexco, de nuevo con Antonio Brufau como máximo responsable de la multinacional y con Martín Fernández Prado como presidente portuario. Las dos partes dieron luz verde a la finalización del traslado de los últimos tráficos de Repsol el pasado mes de septiembre.

La inversión total realizada en el traslado completo de Repsol superará los 260 millones de euros, según explicó la directora del complejo industrial de la compañía en A Coruña y Arteixo, Natalia Barreiro. La segunda fase supondrá un gasto de 140 millones, que se suman a los más de 126 invertidos en la primera.

El proyecto de nuevas actuaciones de Repsol en Langosteira ya está en fase avanzada, explicó Barreiro. "Este acuerdo supone un gran paso para el futuro económico e industrial de Galicia", resaltó el presidente de Repsol. "Es un ejemplo de colaboración publico-privada, más que un proyecto de ingeniería, y representa un triple compromiso de Repsol: con Galicia, con Arteixo y A Coruña, con el impulso al sector industrial, a su refiniería y centenares de empresas auxiliares".

Entre las actuaciones previstas están modificaciones en el complejo industrial por valor de 30 millones y otras intervenciones en la dársena exterior. Alguna de ellas son la ampliación de la estación de bombeo, nuevas interconexiones para ampliar el pantalán, la creación de un nuevo frente y la posibilidad de diseñar un tercer frente. Estos trabajos implicarán una prórroga de la concesión del Repsol en el puerto por 15 años y la ocupación de 129.000 metros cuadrados entre superficie terrestre y lámina de agua.

