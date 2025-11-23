Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: "En el preaviso de despido tienes 6 horas semanales para buscar empleo"

Muchos trabajadores desconocen los derechos a los que pueden acogerse en función de las distintas situaciones que pueden surgir, como un despido, permisos retribuidos o bajas laborales. Desde hace unos meses, Yolanda Díaz usa sus redes sociales como un "consultorio" en el que los ciudadanos envían sus dudas y ella las resuelve apoyándose en la ley.

Una mujer le envió un audio explicándole su situación: en su trabajo le habían comunicado que iba a ser despedida con un preaviso, y su duda era si podía utilizar 2 horas de su jornada laboral para buscar otro empleo. Su jefe le dice que no. Pero Yolanda Díaz -y la ley-, le dicen que sí, aunque no de esa forma. Te lo contamos.

Artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores

Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, se acerca a los ciudadanos a través de su TikTok para poder ayudarles, ofrecer recomendaciones y resolver las dudas laborales que muchos trabajadores no saben cómo gestionar.

La duda de esta mujer que contacta con Yolanda Díaz decía lo siguiente:

"Me han avisado de que me van a despedir y me han dicho que tengo 30 días de lo que llaman preaviso. Según tengo entendido, durante esos 30 días yo podría usar dos horas al día dentro de ese horario para buscar otro trabajo", comenta mientras Yolanda Díaz asiente con decisión.

Continúa: "Mi jefe dice que no, que tengo que cumplir el horario hasta el ultimísimo día, que si busco trabajo me descuenta las horas que le dedique. Siento que me están culpando por algo que no estoy haciendo mal. Yo solo quiero poder buscar un empleo con algo de dignidad", finaliza con resignación en su audio.

Tras escuchar esto, Yolanda Díaz lo tiene claro: "Tu jefe está vulnerando la ley". Y lo explica: "Como tú muy bien dices, estás amparada por el Estatuto de los Trabajadores en el tiempo del preaviso para buscar empleo".

Todo ciudadano que reciba un despido objetivo con preaviso tiene derecho a 6 horas semanales de su jornada para buscar trabajo sin perder retribución. Y la ministra lo repite: "Insisto, sin perder retribución".

De esta forma, no se trata de disponer de 2 horas al día, sino que en caso de recibir una carta de despido objetivo con, por ejemplo, 15 días de preaviso, el trabajador tiene derecho a 6 horas semanales (12 horas en total) para la búsqueda de empleo y pactar la distribución de las mismas.

Yolanda Díaz lo deja claro. "Le mando un mensaje a tu jefe: lo que está haciendo es completamente ilegal y no se puede hacer".

El artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores dice así: "Durante el periodo de preaviso el trabajador, o su representante legal si se trata de una persona con discapacidad que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo".