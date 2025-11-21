La Xunta de Galicia destina 252 millones para impulsar una pesca gallega más sostenible y competitiva

La Xunta refuerza la acuicultura, la investigación y la seguridad marítima con casi 30 millones para empresas, 15 en I+D, 16,7 millones en formación; junto con fuertes incrementos en ayudas a la explotación y seguridad a bordo. Portos de Galicia e Gardacostas de Galicia reciben 35 millones y 18,2 millones, respectivamente

La Xunta eleva su inversión en políticas pesqueras a 252 millones de euros en el 2026 para impulsar la economía azul sostenible y la competitividad de la pesca y la acuicultura gallegas. El presupuesto de la Consellería do Mar, el más elevado de los últimos quince años, está articulado en diez líneas estratégicas que refuerzan el compromiso del Gobierno gallego con el desarrollo e impulso del conjunto de la cadena mar-industria de la comunidad.

Galicia, principal región pesquera de Europa, quiere consolidar su liderazgo en los próximos años por lo que la Administración autonómica invertirá cerca de 30 millones de euros en la creación de empresas de acuicultura. Precisamente, el informe sobre el “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura (SOFIA)” de la FAO señala que en el 2024 que, por primera vez, la acuicultura superaba en producción a la pesca extractiva a nivel global.

Otra línea de trabajo prioritaria para la Xunta es la protección del medio marino, el aumento del potencial de las zonas de producción y la explotación sostenible de los recursos. Es por ello que incluye partidas destinadas a paradas temporales, a la gestión integral de los recursos marinos y al asesoramiento específico, a la mejora de la gobernanza, a la innovación y a la consecución de la neutralidad climática. En total, más de 15,4 millones de euros. También destacan las ayudas para el desarrollo de los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros con 4,5 millones de euros. Unos apoyos que son complementados con actuaciones para la seguridad alimentaria (1,57 millones) y la mejora de las condiciones laborales a bordo de los buques, que aumenta en un 140 %, hasta los 2,5 millones de euros.

La defensa de la identidad marinera y la activación de su legado cultural a través del Plan de la Cultura Marítima de Galicia (Pcuma) centra la tercera línea de actuación. Por su parte, el programa de desarrollo sostenible de las zonas de pesca recibe 22,9 millones de euros (un 12,3% más que en 2025). En este apartado también se incluyen acciones de valorización, fomento y promoción del patrimonio mediante convenios con la Federación Gallega por la Cultura Marítima y Fluvial, la Asociación Empresarial Gallega de Carpintería de Ribeira y el desarrollo del Laboratorio Atlántico para la Arquitectura, el Patrimonio, la Cultura y el Turismo del Mar (Sealabhaus), puesto en marcha este año, entre otras actuaciones.

Transformación y soberanía alimentaria

La comunidad cuenta con una industria transformadora puntera, por lo que la Xunta aumenta un 5% las ayudas a este sector hasta alcanzar los 17 millones de euros. Unos apoyos enmarcados en el objetivo de que Galicia sea una región soberana en materia alimentaria. Una fortaleza que se refleja en su proyección exterior con récord en exportaciones que rondaron los 2.800 millones de euros. Para consolidar esta evolución positiva el Gobierno gallego invertirá 21,7 millones para la mejora de la comercialización mediante campañas y participación en ferias sectoriales nacionales e internacionales. También se apuesta de forma decidida por el fomento de la comercialización basada en la calidad y el valor añadido o la economía circular y seguridad alimentaria, duplicándose estas dos últimas, con más de 3,8 millones de euros.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde

Investigación y Relevo generacional

El esfuerzo de la Consellería do Mar en estas dos áreas es claramente significativo, destacando los fondos destinados al Centro Tecnológico del Mar (Cetmar) y al Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar), con 4,5 millones y 5,5 millones, respectivamente. Un esfuerzo inversor con el que se potenciarán los proyectos de investigación e innovación para el complejo mar-industria, la diversificación y el desarrollo sostenible del tejido social y productivo, y la consolidación de su carácter internacional. Además, se destinan 5 millones de euros al Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica y se incrementa en un 20% el presupuesto para la red entre el sector pesquero y los organismos científicos de Galicia, Redemar, hasta los 2,4 millones. Por otro lado, los proyectos con las universidades gallegas reciben más de 570.000 euros, el Observatorio Costero de Galicia recibe 280.000 euros y la red de control de Galicia otros 500.000 euros.

Con la vista puesta en el relevo generacional, la partida de formación náutico-pesquera alcanza los 4,3 millones, un 27% más respecto al ejercicio anterior, y el Programa de Enseñanzas Pesqueras roza los 12,4 millones, un 9,5% más. En paralelo, se estudiarán con la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional nuevas líneas de trabajo para avanzar en la profesionalización del sector y en la acreditación por competencias, apostando por la formación profesional dual con 420.000 euros para la actualización formativa de los profesionales actuales y con 100.000 euros para la primera adquisición de un buque de pesca.

Portos de Galicia y Gardacostas de Galicia

Galicia cuenta con una amplia red portuaria compuesta por 128 puertos, de los cuales 122 están gestionados directamente por Portos de Galicia. Para su mejora y puesta en valor se destinará el próximo año un total de 35 millones de euros, dentro de una planificación plurianual que asciende a 146 millones. Por otra parte, con el objetivo de reforzar el servicio autonómico de Gardacostas de Galicia, único en España y referente europeo, se destinan 18,2 millones de euros. Esta dotación incluye 3 millones para culminar el proceso de renovación de las patrulleras iniciado en 2018, así como actuaciones contra el furtivismo y la contaminación marina.

Identidad marinera

