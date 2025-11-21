Desde Burela con amor... al mar

Las campañas de promoción y divulgación que se lanzan desde el Puerto de Burela son una auténtica carta de amor dirigida a todas las personas y familias que piensan en la salud, en la calidad, en el sabor…

Dentro de la amplia variedad de acciones llevadas a cabo desde la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela, sus campañas de promoción y divulgación son las que logran mayor repercusión y visibilidad porque, aunque casi todas van dirigidas a públicos concretos, la mayoría conllevan un mensaje global con amplia difusión a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Las campañas de “Amor al Mar” o “Yo Como Pescado” son mensajes universales dirigidos realmente a todos los públicos. En las diferentes acciones llevadas a cabo desde el Puerto de Burela en los últimos años se han utilizado diversos medios para llegar a públicos tan variados como los niños escolares y adolescentes, estudiantes universitarios, personas adultas, familias con niños, público sénior, encargados de la compra doméstica, personas preocupadas por su salud y su físico…

Este “AMOR AL MAR” se transmite a través de una pesca responsable, con una baja huella de carbono y una alta tasa de retorno energético, que convierte a la flota de palangre de merluza de pincho de Burela en la primera flota de altura certificada por su bajo impacto ambiental y con la garantía de la ecoetiqueta “PescaenVerde”.

“AMOR AL SABOR”: Si piensas en Sabor, piensa en Burela. Desde Burela se defiende una forma única de hacer las cosas para que puedas disfrutar de un sabor único, cuidando el mar para lograr un sabor y una calidad que se notan en cada bocado.

“AMOR A LA CALIDAD”: Si piensas en Calidad, piensa en Burela. Nuestras campañas de promoción también se apoyan en la alta cocina, a través de la imagen de cocineros de primer nivel, como Martín Berasategui, para divulgar la calidad y el sabor de productos como la merluza del pincho, demostrando que es un género idóneo para todas las cocinas.

“AMOR A LA TRADICIÓN”: Las flotas de Burela llevan generaciones apostando por una forma de vida mariñeira, pescador a pescador, marea a marea, familia a familia… para que la tradición continúe y siga formando parte de su pueblo.

“AMOR A LA SALUD”: Desde Burela promovemos el consumo de pescado como una de las bases para una vida saludable, recordándolo en nuestra famosa “Fórmula de la Felicidad”: “Comer Pescado es igual a Sabor por Salud elevado a infinito”.

Los ácidos grasos Omega-3, abundantes en pescados tanto azules como blancos, son esenciales para el buen funcionamiento del organismo porque funcionan como un superalimento para fortalecer las neuronas, bajar la presión arterial, mantener el corazón sano y protegerlo frente a accidentes cerebrovasculares, además de sus efectos antiinflamatorios.

¿Y por qué “Fórmula de la Felicidad”? Porque numerosos estudios relacionan el consumo de pescado con nuestro estado de ánimo: se dice que puede disminuir hasta un 17% el riesgo de padecer depresión, ya que modificaría la actividad de dopamina y serotonina, neurotransmisores vinculados a la depresión.

Campaña "Amor al mar"

Pescados "capitales"

Comer pescado de forma habitual y moderada es una de las principales bases de una vida saludable, y desde el Puerto de Burela se promociona durante todo el año, ya que es uno de los principales objetivos de su calendario anual, del que reparten gratuitamente unos 4.000 ejemplares.

Desde 2020 su calendario anual transmite mensajes saludables que promueven los beneficios del consumo de pescado en nuestra salud bajo el título de los 12 “Pescados Capitales” de Burela, descubriendo cada mes las características de alguna de sus principales especies y flotas pesqueras.

«Si piensas en Pescado, Piensa en Burela»

Todas estas acciones están cofinanciadas por Xunta de Galicia y FEMPA, incluidas en el plan de producción y comercialización anual de la OPP-7 Puerto de Burela con el objetivo de contribuir a la trazabilidad de los productos de la pesca y al acceso de los consumidores a información clara y completa.