Mario Rodríguez (18 años), empresario desde los 14: "He llegado a ganar 18.000 euros al mes"

Una de las preguntas que más escuchamos durante nuestra infancia y adolescencia es: "Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?". Astronauta, cantante, influencer... suelen ser las respuestas más comunes. Pero Mario Rodríguez, con solo sus 14 años, lo tenía claro: él quería ser emprendedor digital.

Durante la pandemia de la Covid-19, allá por marzo de 2020, cuando Mario cursaba sus estudios de la ESO, comenzó a interesarse por el mundo del emprendimiento online. Ahora, cuatro años después, es dueño de dos empresas mientras estudia una carrera en Madrid.

Dos negocios que generan ingresos de cinco cifras

Natural de Beade (Pontevedra), un parroquia de 5.000 habitantes que forma parte de Vigo, Mario ha estado desde la adolescencia construyendo su trayectoria como emprendedor digital. "En este tiempo he lanzado y gestionado varios negocios online que hoy me permiten generar ingresos de cinco cifras de forma sostenida", cuenta a este medio.

Aunque la facturación varía de un mes a otro, el beneficio mensual (descontando facturas, impuestos, costes de producción, etc.) suele rondar los 10.000 euros. "Hay meses que son más flojos que otros, pero ahora, con el Black Friday y la Navidad, puede estar entre 15.000 y 18.000 euros", confiesa.

Pero los comienzos no fueron fáciles, recuerda Mario, y su primer negocio, que arrancó con los ahorros que tenía, fracasó. Tras este episodio, decidió formarse con profesionales del sector y los resultados fueron más que satisfactorios: fue el alumno más joven y el que más facturó.

"Me daba igual que fuera bien o mal, porque solo quería aprender de mis errores y seguir mejorando" Mario Rodríguez, joven emprendedor

Este joven gallego trabajó durante un tiempo con los mentores de aquella formación, pero finalmente decidió seguir su propio camino. Ahora es dueño de dos empresas: una dedicada al calzado italiano y otra especializada en sábanas y toallas, que vende tanto a particulares como a hoteles y otros negocios.

En palabras de Mario, la disciplina ha sido clave para alcanzar el éxito a tan corta edad. "Me daba igual que fuera bien o mal, porque solo quería aprender de mis errores y seguir mejorando. Creo que eso fue lo que me diferenció".

Tras finalizar sus estudios de Bachillerato, se trasladó a Madrid para cursar el grado universitario de Liderazgo Emprendedor e Innovación (Leinn) en la Universidad de Mondragón. "El emprendimiento me apasiona, sé que es a lo que me quiero dedicar al 100%, pero he tenido que dejar cosas de lado", confiesa.

Aun así, Mario considera que el esfuerzo está dando sus frutos, ya que su trabajo le permite tener rendimientos de hasta cinco cifras de manera sostenida. "Hay meses más flojos", pero en épocas como Navidad puede llegar a rozar los 20.000 euros limpios.

Mira el futuro con optimismo y nuevos proyectos en mente: Mario ya está trabajando en una agencia de digitalización y quiere aprovechar al máximo sus estudios en Leinn para aplicar todos estos conocimientos en las dos empresas que actualmente dirige.

Para los jóvenes que sueñen con crear su propio proyecto, este vigués recomienda "comenzar cuanto antes". "Se enseña demasiada teoría, pero yo creo que la mejor manera de aprender es en la práctica".

Aun así, advierte que hay que hacer sacrificios: "Intente meter a mis amigos a este mundillo, pero no tenían el interés que yo le ponía".