El Colegio de Ingenieros de Caminos reconoce la excelencia profesional en Galicia

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia celebró este martes en A Coruña la entrega de las Medallas al Mérito Colegial 2025, un acto que se ha convertido en una cita de referencia para reconocer la excelencia profesional en el ámbito de la ingeniería civil.

Durante la ceremonia fueron distinguidos Juan Rafael Sanjuán de Moreta, Isabel Martínez Lage y María Eugenia Calvo López, tres ingenieros con una reconocida trayectoria técnica y docente.

Isabel Martínez Lage, primera mujer en dirigir la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña, recibió una mención especial por su papel pionero y su compromiso con la formación y la igualdad en el ámbito de la ingeniería.

El evento contó con la presencia de representantes institucionales y del mundo académico, entre ellos la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, así como las delegadas territoriales de la Xunta en A Coruña y Ferrol, Belén do Campo y Martina Aneiros.

Además de las medallas, se rindió homenaje a los colegiados que cumplían 25 años de ejercicio profesional y se dio la bienvenida a los nuevos miembros del Colegio, en un acto que puso en valor el papel esencial de los ingenieros de caminos en la transformación y vertebración de Galicia.

El decano del Colegio destacó la importancia de la ingeniería civil como motor de progreso y cohesión territorial, y subrayó la necesidad de continuar impulsando la innovación, la sostenibilidad y el trabajo colaborativo entre la administración, la universidad y el sector privado.