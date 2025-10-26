El Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia cumple 75 años en A Coruña y lo celebra con 400 invitados

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) celebró este mediodía en A Coruña el acto central por su 75 aniversario, una cita que reunió a casi 400 invitados en el Hotel NH Finisterre entre colegiados, representantes políticos, empresariales, académicos e institucionales.

El evento estuvo presidido por el decano del ICOIIG, Julio García Cordonié, y contó con la participación de la conselleira de Economía e Industria de la Xunta, María Jesús Lorenzana; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde Alonso; y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, César Franco, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Lorenzana destacó la importancia de la industria para el crecimiento energético y económico de la comunidad, subrayando la necesidad de una red reforzada que permita atender los nuevos proyectos industriales. García Cordonié, por su parte, reivindicó el papel fundamental de los ingenieros industriales en el desarrollo tecnológico, científico e industrial de Galicia, y llamó a seguir liderando la reindustrialización y la transición energética y digital.

La Gala incluyó también un homenaje a los exdecanos y a todas las personas que han contribuido a la trayectoria del Colegio durante estos tres cuartos de siglo, destacando su labor como puente entre universidades y empresas para impulsar el talento y la competitividad.

Antes de la comida, los asistentes disfrutaron de una charla motivacional impartida por el exbaloncestista y comentarista deportivo Juan Manuel López Iturriaga, que aportó un toque inspirador a la celebración.