Ana Pontón sobre los presupuestos de la Xunta: "Actúan repartiendo fondos como una diputación"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, considera que los presupuestos de la Xunta para 2026 —avanzados el pasado viernes en una rueda de prensa— carecen de un "proyecto de país". "Actúa como una diputación: reparten fondos, pero no tienen un proyecto", ha comparado.

Así lo ha valorado la líder de la oposición gallega en una entrevista en Cadena SER emitida este domingo y recogida por Europa Press. Preguntada por la ambición del Ejecutivo de Alfonso Rueda en relación a las cuentas, ha valorado que estas "no tienen un impulso para solucionar los problemas que tienen las personas".

Cuestionada en concreto por si la política fiscal supone un peligro para los servicios públicos, Pontón ha matizado, en primer lugar, que es "aventurado" hacer "grandes valoraciones" al no conocer todavía la "letra pequeña" de los presupuestos, ya que aún no se han presentado al Parlamento de Galicia.

"Lo que sí vemos es que se mantienen las rebajas fiscales a las grandes rentas y patrimonios de este país, al mismo tiempo que se nos está diciendo que faltan recursos para atender servicios públicos muy importantes", ha censurado. En este contexto, la nacionalista ha citado ámbitos como la sanidad, con un "déficit acumulado de inversión", y ha mostrado preocupación sobre el Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Al respecto de la vivienda, se ha referido a inversiones "que luego no se ejecutan", lo que ha ejemplificado señalando una ejecución del 5%, a fecha de junio, del programa de acceso a la vivienda incluido en los presupuestos de 2025. Además, ha señalado haberse "escandalizado" con el reciente anuncio de la Xunta para comprar bajos "viejos" y destinarlos a alquiler social.

Demanda el cese de la conselleira de Política Social

Preguntada por el cierre de la residencia de mayores en Xinzo de Limia, Pontón ha retorizado: "¿Cuántos Amoeiros más hay en Galicia?". Así, ha recordado que esta cuestión fue preguntada por el BNG en la sesión de control al presidente, que, en sus palabras, "en vez de responder ante una situación tan grave, echó balones fuera".

Al respecto de la petición del BNG de cese a la conselleira de Política Social, Fabiola García, la líder nacionalista se ha reafirmado en ella en base a la situación de "ancianos desnutridos en las residencias" o "algunos casos en los que llevaban más de una semana sin asearse". "Si la conselleira cree que está haciendo su trabajo, tiene un problema muy grave", ha insistido.

Asimismo, el BNG pide que se aumente el número de inspectores y que se hagan públicas las actas, "empezando" por las de Amoeiro, así como abandonar el "modelo privatizado".

Sobre la prórroga de la moratoria del eucalipto

Preguntada por la prórroga y "flexibilización" anunciada esta semana sobre la moratoria del eucalipto, Pontón se ha referido a ella como "pseudomoratoria" y la ha valorado como una "barra libre". "Acabamos de vivir una ola de fuegos que nos dice que hay que ir en otra dirección", ha advertido.

Cree que el PP es "consciente" de tener que "disimular" su "política de apoyo" a la "expansión del eucalipto", que Pontón percibe como una "auténtica hipoteca" para Galicia, especialmente en relación a los incendios forestales: "Si lo que pasó este verano se repite en el futuro con más plantaciones de eucalipto, creo que podemos ver situaciones muy, muy complicadas".

Asimismo, preguntada por el apoyo del BNG a los presupuestos estatales y si el rescate a la AP-9 puede ser un condicionante, Pontón ha insistido en que "no apoyarán presupuestos que perjudiquen a Galicia", pero ha mantenido prudencia: "Lo lógico es que planteemos esto en negociación y luego veamos el resultado".

Asimismo, ha trasladado que "está habiendo contactos", pero de momento "nada firme ni ninguna negociación en serio". También ha situado la cuestión de la AP-9 y la mejora del funcionamiento del ferrocarril como los asuntos de prioridad para la negociación.