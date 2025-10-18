El BNG califica los presupuestos de la Xunta de "espejismo" por su insuficiencia

La portavoz de Hacienda del BNG, Noa Presas, ha calificado este sábado el anuncio del Partido Popular sobre el incremento del gasto social en los presupuestos gallegos para 2025 como "un espejismo", porque "ni es suficiente, ni es real".

Según explicó, existen tres razones fundamentales que desmienten el relato del Gobierno gallego al calificar los presupuestos de "históricos". La primera es que se trata de un aumento insuficiente en un contexto de subida del IPC, porque apenas sube un 2%, mientras que la inflación creció un 2,7% en 2024, y el dato gallego más reciente se sitúa en el 2,9%. "Esto significa que tenemos unos presupuestos que, en realidad, están recortados", recalcó.

La diputada del BNG indicó que la Xunta "habla de un aumento de 321 millones de euros (un 3,1%) en gasto social, pero está inflando la cifra incorporando políticas de empleo". Si nos centramos en los servicios públicos esenciales —Política Social, Sanidad y Educación—, a la espera de poder analizar la información con detalle, Presas prevé que la subida "ni siquiera cubre el incremento de los precios", y advirtió que, en un contexto en el que prestar servicios cuesta más, el resultado real será "un recorte efectivo en los servicios públicos".

En segundo lugar, Presas indicó que los presupuestos son insuficientes porque no compensan los recortes acumulados del PP. La portavoz nacionalista puso como ejemplo la "nueva propaganda sobre salud mental". El Gobierno gallego promete 17 millones de euros para el Plan Gallego de Salud Mental, "cuando el Consello de Contas acaba de desmontar las promesas anteriores con un informe que pone en evidencia al Gobierno gallego".

Y es que, según indicó, en 2020 el PP se comprometió a 83 millones de euros para gastar entre 2020 y 2024, pero la inversión real fue solo de 33 millones de euros, incluyendo el personal. "Mientras el Partido Popular hace esta demagogia presupuestaria, hay casi 8.000 personas en su Comunidad esperando una consulta de psiquiatría, y eso es intolerable", criticó.

Lo mismo ocurre con la Atención Primaria: "Los 1.747 millones anunciados no compensan los casi 2.000 millones de recortes acumulados ni sirven para que Galicia deje de estar a la cola de la inversión en el Estado", afirmó Presas.

En tercer lugar, Presas también advierte que estos presupuestos son un espejismo porque se cambian constantemente con modificaciones presupuestarias. "Es una burla. Un espejismo que se diluye con modificaciones presupuestarias", incidió.

La diputada puso como ejemplo de esta ilusión el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), para el que el PP destina 10 millones más en los presupuestos de 2026, pero en lo que va de 2025 ya recortaron 17 millones en este mismo servicio. Es decir, que la nueva cifra prometida "ni siquiera compensa el recorte que aplicó el Partido Popular en este año 2025", subrayó.

Por último, sentenció que: "Una vez más, los presupuestos que no son históricos, no son suficientes y, por supuesto, no son ni reales ni sociales".