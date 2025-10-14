Un abogado gallego, sobre si es mejor tener 12 o 14 pagas: "Cuanto antes cobres, mejor"

El fin de mes es el momento de alegría, porque es cuando se recibe la nómina. Para muchas personas, encontrar un empleo supone no solo seguridad económica, sino también la posibilidad de planificar proyectos a corto y largo plazo.

A la hora de planificar las finanzas, una de las decisiones más importantes para los empleados es la forma en que prefieren recibir su salario. Cobrar en 12 o 14 pagas... ¿qué es mejor? Andrés Millán, el abogado gallego que triunfa en TikTok, responde a la pregunta.

Cobrar en 12 o 14 pagas... ¿qué es mejor?

En un vídeo publicado en redes sociales, Andrés Millán explica a sus seguidores que la diferencia entre cobrar en 12 o 14 pagas no afecta el salario bruto anual, solo su distribución mensual.

En ese sentido, los trabajadores con 12 pagas reciben su salario repartido en 12 meses, resultando en una nómina mensual más alta, mientras que en 14 pagas se reciben dos pagas extraordinarias (normalmente en junio y diciembre) y la mensualidad es menor.

"Tanto si cobras en 12 pagas como en 14, el cómputo anual por ley tiene que ser exactamente el mismo. Si ganas 20.000 euros, te tienen que pagar esos 20.000 euros, ya sea en 12 como en 14 pagas", explica Andrés Millán.

La diferencia entre una y otra depende de lo que dicte el convenio o de la preferencia personal y de si se prefiere tener un mayor ingreso anual. No obstante, Andrés Millán lo tiene claro: "No tiene ningún sentido cobrar en 14 pagas desde el punto de vista de administrar tu dinero", asevera.

"Lo que estás haciendo es dejar más dinero en la empresa para cobrarlo más tarde. Si en enero me pudieran dar 15.000 pavos y tengo el mínimo conocimiento financiero y de administrar mi capital, sería lo ideal, porque así lo puedo poner en activos que me den una rentabilidad", añade.

Andrés Millán no comprende por qué la mayoría de la gente en España prefiere cobrar en 14 pagas. "Así se demuestra el poco conocimiento que tienen", lamenta. "Nadie invierte el dinero, nadie sabe administrarse y entonces, simplemente prefieren la sorpresa de un mes cobrar más de lo que parece que es", agrega.

"El dinero vale más hoy que dentro de seis meses", finaliza su discurso.