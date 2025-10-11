A Coruña, Oleiros y un puente sobre la ría que espera desde hace diez años por su ampliación

Vehículos y peatones en el puente de A Pasaxe entre Oleiros y A Coruña. Quincemil

Más tarde que temprano, las grandes infraestructuras van dando pasos y tomando forma en su largo camino hacia la ejecución desde el momento en que fueron anunciadas. La ampliación de Alfonso Molina o la estación intermodal son ejemplos de proyectos en A Coruña con su desarrollo en marcha y con trabajos en distinta fase y a ritmo diferente que los ciudadanos ya pueden advertir.

No ocurre lo mismo con el vial 18 que debería unir la tercera ronda con la AP-9 o la ampliación del puente de A Pasaxe. Esta es otra de esas grandes intervenciones de alcance relevante, una obra muy significativa para los habitantes, y sobre todo conductores, de A Coruña y Oleiros y, por extensión, del área metropolitana coruñesa.

Su anuncio queda muy lejano en el tiempo, cuando el Partido Popular gobernaba en A Coruña y en el Estado. Mejorar la movilidad en la comarca; evitar atascos de entrada y salida en la ciudad prácticamente diarios, tanto en el puente como en su entorno, especialmente en horas punta y en el verano; reforzar la estructura de una construcción levantada cuarenta años antes. Así se justificaba la obra.

Desde hace casi dos años, cuando se resolvieron las alegaciones al proyecto de reforma de la infraestructura aprobado casi un año antes por el Ministerio de Transportes, lo que sería la primera fase de la ampliación, no ha trascendido ningún avance técnico o administrativo.

Alfonso Molina y Sol y Mar

A un kilómetro de un extremo del puente, el Estado (con el Gobierno del PSOE) trabaja hoy en la ampliación de Alfonso Molina para facilitar el acceso y la salida de A Coruña, con obras visibles en los márgenes del vial. La pasarela de Pedralonga, incluida en esta intervención, se puso en servicio a comienzos de 2024.

Del otro lado, en Oleiros y también a un kilómetro, concluyeron hace más de un año las obras de la rotonda de Sol y Mar, con las que se mejoró la fluidez y la seguridad en el tráfico.

Estos trabajos fueron mencionados por cargos públicos de la administración central como argumento para retrasar cualquier actuación en el puente de A Pasaxe con el fin de no saturar la zona de obras y crear más problemas de circulación en viales con alta intensidad media de vehículos.

Vista del puente de A Pasaxe desde el paseo marítimo de Culleredo. Quincemil

Pero los meses transcurridos sin avances crean nuevas dudas sobre el futuro de la ampliación, sobre todo a Oleiros. "Supuestamente, la obra de Sol y Mar, que acabó hace año y medio, era la condición para poder iniciar la ampliación del puente, pero de la contratación de la obra nada se sabe", expresan fuentes municipales.

"Dice mucho de los diputados coruñeses en el Congreso que en Vigo finalizase la ampliación en el puente de Rande en 2017, con un nivel de tráfico muy inferior al del puente de A Pasaxe, y que en A Coruña sigamos a la espera de que se contrate esta obra, para la que el proyecto está aprobado desde 2023", protesta el Concello dirigido por Ángel García Seoane.

Vista aérea del puente de A Pasaxe.

El Ayuntamiento de A Coruña, consultado por Quincemil acerca de las expectativas que tiene sobre este proyecto, no ha hecho valoraciones. En septiembre pasado aprobó de forma definitiva la ordenanza de movilidad sostenible con medidas enmarcadas en el término municipal.

Plazos dudosos, coste creciente

Hace justo diez años, en octubre de 2015, salió a concurso la redacción del proyecto de ampliación del puente sobre la ría de O Burgo por cerca de 900.000 euros. La intervención afectaría a sus 225 metros de recorrido y a los accesos.

Entre los trabajos a ejecutar, el derribo del viaducto sobre la glorieta de A Pasaxe y la ampliación a cuatro carriles por sentido de 3,5 metros de ancho cada uno. El optimismo del Estado era máximo: nueve meses para adjudicar y otros nueve para ejecutar la obra. El coste total, 24,5 millones de euros.

Estructuras del puente de A Pasaxe. Quincemil

Los plazos en obras de tal magnitud y precio no suelen cumplirse. Hasta junio de 2017 no hubo adjudicatario para redactar el proyecto básico, y el constructivo no inició su elaboración hasta marzo de 2020, cuando se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental.

En esos años se realizaron evaluaciones técnicas en cada lado del puente, con operarios instalados en grúas y maquinaria junto a las barandillas. Tuvieron que pasar siete años desde la licitación para que la primera fase del proyecto de ampliación, con la adaptación de los enlaces adyacentes, fuese provisionalmente aprobada por Transportes.

El presupuesto subía a 31,3 millones solo en la etapa inicial y los plazos ya no eran tan cortos en noviembre de 2022: exposición pública, alegaciones y licitación de obra mientras se trabajaba en el cruce de Sol y Mar, que no concluiría hasta junio de 2024. La aprobación publicada en el Boletín Oficial del Estado estimaba que la segunda fase entrase en servicio en 2029. Un total de 47 millones.

El objeto del proyecto era construir un puente paralelo al existente por el margen que mira hacia el exterior de la ría coruñesa para poder aumentar la capacidad de tráfico. El viaducto contaría con aceras más anchas y carril bici en los dos sentidos con el fin de dar mayor seguridad a los peatones y fomentar la movilidad sostenible.

Mapa del proyecto de ampliación del puente de A Pasaxe.

En la primera etapa los trabajos afectarían a la carretera del puente (AC-12), se demolería y reconstruiría el viaducto sobre la glorieta de A Pasaxe, incluidos los muros de acompañamiento, y se ejecutaría un nuevo paso superior en el enlace en Perillo mediante el derribo y la reconstrucción del existente.

Esta solución obligaría a los vehículos a modificar su conducción en función de sus destinos de desplazamientos, un cambio que también se produciría en la segunda fase de la ampliación con la creación de un cuarto nivel de altura para derivar el tráfico hacia la avenida de A Pasaxe y con la habilitación de un paso inferior bajo la glorieta de Santa Cristina en dirección a Santa Cruz.

"Eliminar un tapón"

La última publicación que el Boletín Oficial del Estado recoge sobre el puente de A Pasaxe es una resolución de agosto de 2023 por la que se aprueba el trazado y que incluye la diferenciación entre las vías peatonales y ciclistas junto a los carriles para coches.

"Es imprescindible eliminar el tapón intermedio para el tráfico que supone el puente de A Pasaxe, por el que pasan 90.000 vehículos diarios de A Coruña, Oleiros y parte de Cambre, Sada, Bergondo, Betanzos y otros ayuntamientos" Concello de Oleiros

El texto señala, además, la necesidad de adecentar el entorno y "estudiar con detalle el diseño de los desvíos de tráfico durante la ejecución de las obras" para minimizar las molestias a conductores y vecinos.

A Coruña, Oleiros y la comarca no saben nada más. El puente por el que se empezó a circular en 1975 sigue tal cual. Pretendía resolver los problemas de tráfico; lo ha hecho en gran medida, pero no ha sido suficiente. Continúa la espera.

"Es imprescindible eliminar el tapón intermedio para el tráfico que supone el puente de A Pasaxe, por el que circulan a diario más de 90.000 vehículos de Oleiros, parte de Cambre, Sada, Betanzos, Bergondo y otros municipios de la provincia", proclama el concello oleirense.