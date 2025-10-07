Este es el municipio más rico de Galicia: casi 50.000 euros de renta bruta media anual

La Agencia Tributaria ha publicado el listado oficial de rentas municipales correspondientes al ejercicio de 2023. Conforme a estos datos, el municipio con la renta bruta media anual más elevada de toda Galicia es Oleiros, a escasos 10 minutos de la ciudad de A Coruña.

Si nos fijamos en los datos del IRPF publicados por la Agencia Tributaria respecto al ejercicio de 2023 -los más recientes, pues se publican con dos años de diferencia y hasta octubre de 2026 no se conocerán los relativos al ejercicio 2024- vemos un mapa curioso de cómo se reparten los niveles de renta en la comunidad. La renta bruta media de Galicia es de 28.459 euros.

El municipio de Galicia con mayor renta

La última estadística del IRPF de los mayores municipios publicada por la Agencia Tributaria aporta datos muy reveladores sobre la economía de Galicia, con gran diferencia entre las zonas de mayor y menor renta.

La Agencia Tributaria ofrece la opción de consultar la renta bruta media desglosada por los diferentes municipios que conforman cada provincia gallega, pudiendo conocer, con detalle, las diferencias entre las zonas de mayor y menor nivel de ingresos.

Así, se observa que el municipio de Galicia con mayor nivel de ingresos es, de nuevo, Oleiros, en A Coruña. Situado a muy pocos minutos de A Coruña, la localidad cuenta con una renta bruta media anual de 47.098 euros, posicionándose en el puesto número 36 a nivel nacional. En 2022, esta era de 43.433 euros, lo que supone un aumento del 8,44%.

No obstante, si atendemos a la renta bruta mediana, esta es de 28.704 euros frente a los 27.467 euros de 2022, un aumento del 4,5%. Esto quiere decir que hay un grupo de personas con ingresos muy altos que elevan la media de forma significativa, aunque la mayoría de la población gana menos que esa cifra.

Conviene recalcar que en Oleiros residen personas relevantes como Sandra Ortega, segunda accionista de Inditex, y su esposo Pablo Gómez, alto directivo en el mismo grupo. Además, según fuentes inmobiliarias consultadas por este medio, en Perillo y junto al parque de Las 13 Rosas, viven personas que trabajan en dicho grupo textil, y se ha conocido el interés de Richard Gere y Alejandra Silva por adquirir una propiedad en la zona.

Por ello, en Oleiros, donde la renta media es de 47.098 euros pero la mediana es de solo 28.704 euros, se entiende que ese tipo de residentes con ingresos elevados influye directamente en esa media alta, sin que eso implique que la mayoría de la población tenga rentas similares.

Los 5 municipios de Galicia con la renta bruta media anual más elevada