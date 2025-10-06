Abanca y Afundación traen a A Coruña la experiencia interactiva Ítaca sobre educación financiera

Abanca y su Obra Social, Afundación, inauguraron hoy en la Sede Afundación de A Coruña la exposición interactiva Ítaca. Un viaje por la educación financiera , con motivo del Día de la Educación Financiera.

La muestra, pionera en España, propone una experiencia inmersiva que convierte los personajes y situaciones de La Odisea en metáforas de los desafíos económicos que afrontamos a lo largo de la vida.

El programa educativo, que el curso pasado alcanzó a 208.846 personas en toda España, busca fomentar una actitud positiva hacia la gestión del dinero, ofreciendo herramientas sobre inflación, deudas, imprevistos, ganancias, pérdidas, gastos o riesgos cibernéticos.

Tras su paso por Vigo, la exposición permanecerá en A Coruña hasta el 10 de enero, con visitas guiadas y actividades adaptadas a escolares de todas las etapas educativas.

Durante el curso 2025-2026, Abanca y Afundación desarrollarán nuevas iniciativas, entre ellas los programas digitales Segura-Mente, La loca aventura del ahorro y Pon tu dinero a salvo, dirigidos a estudiantes de toda España.

Además, continúan con Young Business Talents, con más de 11.000 jóvenes participantes el año pasado, y se suman proyectos presenciales como Money Sport y Los guardianes del tesoro, en colaboración con Funcas.

Las personas mayores seguirán siendo un colectivo prioritario, con sesiones formativas que permiten ampliar sus competencias digitales y manejarse con confianza en el entorno digital. Esta semana las actividades se celebrarán en Vilagarcía, Ponteareas y Cerdido.