Carlota Sánchez-Montaña en un momento de la presentación de la exposición.

Carlota Sánchez-Montaña en un momento de la presentación de la exposición. Abanca.

Economía

Abanca y Afundación traen a A Coruña la experiencia interactiva Ítaca sobre educación financiera

La exposición, que utiliza La Odisea como metáfora de los retos económicos, forma parte del programa educativo que ya ha llegado a más de 208.000 personas

Te puede interesarVoluntarios de Afundación retiran 430 kilos de basura y especies invasoras en Sálvora (A Coruña)

Publicada
Abanca y su Obra Social, Afundación, inauguraron hoy en la Sede Afundación de A Coruña la exposición interactiva Ítaca. Un viaje por la educación financiera, con motivo del Día de la Educación Financiera.