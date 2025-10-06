Abanca y Afundación traen a A Coruña la experiencia interactiva Ítaca sobre educación financiera

Abanca y su Obra Social, Afundación, inauguraron hoy en la Sede Afundación de A Coruña la exposición interactiva Ítaca. Un viaje por la educación financiera, con motivo del Día de la Educación Financiera.
La muestra, pionera en España, propone una experiencia inmersiva que convierte los personajes y situaciones de La Odisea en metáforas de los desafíos económicos que afrontamos a lo largo de la vida.
El programa educativo, que el curso pasado alcanzó a 208.846 personas en toda España, busca fomentar una actitud positiva hacia la gestión del dinero, ofreciendo herramientas sobre inflación, deudas, imprevistos, ganancias, pérdidas, gastos o riesgos cibernéticos.
Tras su paso por Vigo, la exposición permanecerá en A Coruña hasta el 10 de enero, con visitas guiadas y actividades adaptadas a escolares de todas las etapas educativas.
Durante el curso 2025-2026, Abanca y Afundación desarrollarán nuevas iniciativas, entre ellas los programas digitales Segura-Mente, La loca aventura del ahorro y Pon tu dinero a salvo, dirigidos a estudiantes de toda España.
Además, continúan con Young Business Talents, con más de 11.000 jóvenes participantes el año pasado, y se suman proyectos presenciales como Money Sport y Los guardianes del tesoro, en colaboración con Funcas.
Las personas mayores seguirán siendo un colectivo prioritario, con sesiones formativas que permiten ampliar sus competencias digitales y manejarse con confianza en el entorno digital. Esta semana las actividades se celebrarán en Vilagarcía, Ponteareas y Cerdido.