La VI Feira de Emprego de ERLAC en A Coruña se centrará en los movimientos migratorios del empleo

La Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais de A Coruña celebrará la VI edición de su Feira de Emprego el próximo 9 de octubre en el Centro de Servizos Avanzados (CSA) de la Cidade das TIC. Un evento que girará alrededor de los desafíos y oportunidades de los movimientos globales de trabajadores, así como de las necesidades de empresas y personas para establecer relaciones laborales dignas y productivas.

Coorganizado por la Xunta y con el respaldo del Concello da Coruña, el encuentro contará con la participación de más de 30 empresas de diversos sectores que establecerán contacto y recogerán las candidaturas de las personas interesadas. El plazo de inscripción está abierto a través de este enlace y será posible participar en todas las actividades de forma gratuita.

Así, el próximo 9 de octubre entre las 10:00 y las 14:00 horas, los asistentes podrán presenciar la mesa Estranxeiría e emprego: o futuro do traballo nun mundo sen fronteiras, en la que participarán representantes de la Oficina de Estranjería de A Coruña y de Abanca, Nortempo y Reganosa.

La feria, además, contará con una amplia agenda de actividades dirigidas a la mejora de la empleabilidad y de habilidades para desarrollarse en el mundo laboral: desde la elaboración de un buen currículum hasta la potenciación de la imagen personal y profesional a través de las redes sociales.

La fundadora de Up Career Design, Eugenia Gargallo, impartirá una charla interactiva con el título Botar o CV e cruzar os dedos non é estratexia. Deseña a túa busca con cabeza. Una completa agenda para un evento que arrancará a las 09:30 horas con el acto de apertura, al que asistirán autoridades de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, la Xunta, el ayuntamiento y la diputación. El cierre, a las 14:00 horas, contará con un cóctel-networking para las empresas y organizaciones participantes.