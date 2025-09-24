Galicia liderará el crecimiento del PIB per cápita en España hasta 2026, según BBVA Research

Galicia se perfila como la comunidad autónoma con mayor crecimiento del PIB per cápita en España entre 2019 y 2026, de acuerdo con el informe Situación Galicia 2025 presentado este martes por BBVA Research.

El servicio de estudios del banco estima que la economía gallega avanzará un 2,3% en 2025, una cifra que supera ampliamente la media prevista para la eurozona (0,9%) y que mejora los registros históricos previos a la pandemia.

Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, destacó que el crecimiento está respaldado por "el buen comportamiento de la demanda interna, el consumo de los hogares gallegos y el turismo extranjero", aunque advirtió que en 2026 se espera una moderación hasta el 1,8% por la debilidad del sector industrial, la lenta recuperación europea y la incertidumbre arancelaria internacional.

Guadalupe Hernández, directora territorial Noroeste de BBVA, añadió que el empleo también mostrará fortaleza: la tasa de paro podría bajar al 8,6% y crearse 29.500 puestos de trabajo entre 2025 y 2026.

El informe subraya que el área metropolitana de A Coruña lidera la creación de empleo, seguida de Santiago, mientras que la agricultura y la industria presentan un desempeño más débil.

El gasto de consumo sigue creciendo, aunque a un ritmo más moderado (+7,7% en 2025 frente al 13,1% de 2024), impulsado por grandes superficies, ocio, belleza y restauración.

La progresiva caída de la inflación y de los tipos de interés, junto con aumentos salariales por encima de los precios, favorecerán el consumo privado en los próximos trimestres.

Entre los factores externos que sostendrán la actividad se citan la bajada de los precios del petróleo y el gas, el mayor gasto público en defensa y el dinamismo del sector servicios.

Sin embargo, BBVA Research advierte de riesgos: el aumento de los aranceles de EE. UU., la apreciación del euro y los cuellos de botella en la inversión privada podrían frenar el ritmo.

A pesar de estos desafíos, el PIB per cápita gallego podría cerrar 2026 un 10,5% por encima de los niveles de 2019, frente al 4,5% del conjunto de España.

Un resultado que, según Cardoso, "confirma la capacidad de Galicia para crecer por encima de la media nacional en un entorno económico incierto".