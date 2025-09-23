El grado superior de FP que puedes estudiar en Galicia como alternativa a Psicología: hasta 27.000 € al año

La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales, explorando conceptos como la percepción, la atención, la motivación y la emoción. Ejerce un papel fundamental al estudiar y comprender el comportamiento humano para promover el bienestar individual y colectivo.

Para acceder al grado en Psicología es necesario superar la PAU o Selectividad si procedes de Bachillerato. Como alternativa, también puedes cursar un ciclo formativo de grado superior (FP) y, posteriormente, acceder a la Universidad.

Hasta 27.000 euros brutos al año

El grado superior de FP de Técnico Superior en Mediación Comunicativa es una excelente opción antes de iniciar tus estudios en Psicología, ya que ofrece numerosas salidas, una buena tasa de empleabilidad y sueldos que pueden llegar a superar los 27.000 euros brutos anuales.

Este profesional desarrolla su actividad en el sector de los servicios a las personas sordas, sordociegas, con discapacidad auditiva y con dificultades que sean usuarias de la lengua de signos española. Estos servicios abarcan los ámbitos asistenciales, psicosociales, educativos, sociolaborales y de apoyo en las gestiones básicas.

El grado tiene una duración de 2.000 horas en total, repartidas en dos cursos, en los que los estudiantes aprenderán a elaborar programas de integración de personas con dificultades de comunicación, y asesorar y sensibilizar a individuos, colectivos e instituciones sobre las personas sordas.

A continuación, te detallamos el plan de estudios de la FP de Técnico Superior en Medicación Comunicativa para el curso 2025/26:

Curso Módulo profesional Horas Periodos semanales 1º Contexto de la mediación comunicativa con personas sordociegas 160 6 1º Formación y orientación laboral 107 4 1º Intervención socioeducativa con personas sordociegas 133 5 1º Lengua de signos 240 9 1º Metodología de la integración social de las personas con dificultades de comunicación, lenguaje y habla 80 3 1º Sensibilización social y participación 80 3 1º Técnicas de intervención comunicativa 160 6 2º Empresa e iniciativa emprendedora 53 3 2º Formación en centros de trabajo 384 2º Proyecto de mediación en comunicación 26

Para poder acceder a esta FP solo es necesario contar con uno de los siguientes títulos: Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o grado universitario, Técnico de Grado Medio de Formación Profesional o el título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño.

Además, es necesario haber superado una oferta formativa de Grado C incluida en el ciclo formativo, un curso de formación específico preparatorio y gratuito para el acceso a ciclos de grado superior o una prueba de acceso.

En Galicia, la FP de Técnico Superior en Mediación Comunicativa se imparte en los siguientes centros educativos:

A Coruña

A Coruña: CIF Ánxel Casal - Monte Alto

Pontevedra

Redondela: IES de Chapela

Vigo: CPR Fillas de María Inmaculada

El salario promedio en España de un Técnico Superior en Mediación Comunicativa es de 20.655 euros al año. Este depende del puesto específico, el ámbito de trabajo y la experiencia del profesional. Por ejemplo, un puesto en el sector educativo podría oscilar entre 16.000 y 24.000 euros, mientras que las oposiciones a la función pública pueden superar los 27.000 euros.