¿Por qué aún sigue estancado el vial de A Coruña que unirá la Tercera Ronda con la autopista?

Punto de la autopista AP-9, en A Corveira, donde conectaría con el futuro vial 18 hacia la tercera ronda. Quincemil

En marzo de 2015 se puso en servicio el trazado completo de la Tercera Ronda (AC-14), una alternativa de acceso y salida de la ciudad con la que se reforzaba la conectividad en A Coruña. Años antes de aquella inauguración se hablaba de otra carretera que uniría esta infraestructura con la autopista AP-9. Se conoció desde entonces como vial 18.

Este proyecto, que afectaría a los municipios de A Coruña y Culleredo, acumula más de veinte años desde su concepción, cuando fue incluido en el plan sectorial de la red viaria de A Coruña y su comarca, de 2004, aprobado para configurar su entramado de carreteras.

Transportes y Movilidad Sostenible, consultado por Quincemil, no precisa en qué etapa se encuentra el proyecto del vial 18. Previsiblemente aún no ha finalizado su redacción, a los casi dos años de haberse publicado la declaración ambiental favorable y año y medio después de que el Ministerio aprobara el trazado, de 2,1 kilómetros entre A Zapateira y A Corveira y un presupuesto estimado de 25,3 millones de euros.

Trazado del vial 18.

La última vez que la conexión entre la Tercera Ronda y la AP-9 apareció en los presupuestos del Estado fue en 2023, con una partida de solo 500.000 euros. Estas cuentas fueron prorrogadas en 2024 y 2025, años para los que el vial 18 no tenía recogidas nuevas previsiones de consignaciones y, por tanto, tenía más comprometido su desarrollo.

En esta misma situación, sin partidas plurianuales, se encuentran otros proyectos pendientes de avances importantes en A Coruña y su área, como la ampliación del puente de A Pasaxe y la cuarta ronda que unirá la AC-14 con la carretera de acceso al puerto exterior a través de los polígonos empresariales.

A Coruña-Culleredo: de A Zapateira a A Corveira

El trazado del vial 18 en sentido noroeste-sureste va desde la calle Roma y la residencia Rialta en A Zapateira, en el municipio de A Coruña, hasta entroncar con el kilómetro 4 de la AP-9 frente a la urbanización Álamos y pasar por el sur del campo de fútbol de O Carrizo, en Culleredo.

El Ayuntamiento de Culleredo reclamó una modificación en el anteproyecto que fue atendida: un camino de servicio de conexión local para que los residentes en zonas como Vilaboa, A Xeca, Monte Alfeirán o Castro Laxe puedan conectar con la Tercera Ronda en A Zapateira y así no tardar tanto en ir a la ciudad o los polígonos industriales.

Zona de A Zapateira, junto a la residencia Rialta, por la que transcurriría un extremo del futuro vial 18. Quincemil

"El Concello seguirá vigilante con la redacción y tramitación del proyecto para defender los intereses generales del municipio en cuanto a movilidad, incluyendo los derechos de los propietarios que puedan padecer las expropiaciones", advierten hoy fuentes municipales.

Añaden que el anunciado proyecto de construcción de viviendas en Monte Alfeirán, dentro del municipio, "confirma todavía más la necesidad de esta conexión de servicio local".

Una complicada tramitación

Las infraestructuras viarias tardan años en completar el proceso que va desde su gestación a su puesta en servicio, en ocasiones debido a largas o complicadas tramitaciones. La ampliación de Alfonso Molina o la cuarta ronda son dos ejemplos. El vial 18, cuya aprobación de anteproyecto en 2024 fue calificada de "hito" por el Ministerio de Transportes, también.

No solo no había previsiones concretas para el vial 18 en 2015, cuando se abrió por completo la Tercera Ronda, sino que su desarrollo se tropezó con obstáculos. El proyecto inicial se expuso públicamente aquel año, pero en 2017 tuvo que ser reiniciado después de que se advirtiesen errores en su tramitación y propietarios de terrenos afectados formulasen reclamaciones por no haberse incluido toda la documentación necesaria.

Hasta junio de 2020 no se solicitó el inicio del proceso de evaluación ambiental del nuevo anteproyecto. Se propusieron cuatro alternativas de trazado, hasta decidirse finalmente la de 2,1 kilómetros que superó el trámite ambiental en octubre de 2023 y fue aprobada por Transportes medio año después.

La finalidad del vial 18 es descongestionar el tráfico en las horas punta de entrada y salida a A Coruña a través de Alfonso Molina. Con su habilitación, los coches procedentes de la autopista podrán evitar Lavedra y desviarse hacia la AC-14 para dirigirse a otras zonas del municipio o la comarca; los que circulen por la Tercera Ronda podrán alcanzar la AP-9 sin necesidad de recurrir a Alfonso Molina.