Abanca alcanza la triple A de Standard & Poor’s en sus cédulas hipotecarias

Abanca ha conseguido por primera vez en su historia la máxima calificación de Standard & Poor’s para sus cédulas hipotecarias.

La agencia S&P Global Ratings elevó este jueves un escalón la nota de estos instrumentos, que pasan de AA+ a AAA, y fijó su perspectiva en estable, el nivel más alto posible en su escala de calificaciones.

Con este reconocimiento, el banco gallego encadena cinco mejoras de rating financiero consecutivas en los últimos 12 meses, otorgadas por las principales agencias del sector.

La entidad destaca que este logro refleja su buena evolución en áreas clave como la rentabilidad, la solvencia, la calidad de los activos y la solidez de su balance.

Las agencias valoran, además, la estrategia de crecimiento desarrollada por Abanca en los últimos años y la fortaleza de su franquicia en el mercado ibérico.

Desde comienzos de 2025, el banco se sitúa dentro del bloque de calificaciones de categoría A, reservado a las entidades más sólidas del sistema financiero.