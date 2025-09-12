El Puerto de A Coruña completa la conexión de la red de saneamiento en el muelle de San Diego

El muelle de San Diego del puerto de A Coruña visto desde La Marina

La Autoridad Portuaria de A Coruña va a poner en marcha las obras de conexión con la red de saneamiento en tres edificios auxiliares del muelle de San Diego que no contaban con ese sistema hasta la fecha. El organismo ha licitado hoy los trabajos.

Las obras se desarrollarán en el edificio de servicios de San Diego, donde se ubican los servicios de Policía Portuaria, Señales Marítimas, Conservación y Centro de Control; en el edificio de taller, que cuenta con dependencias para el personal de mantenimiento; y en el Consorcio del Depósito Franco, nave que almacena y custodia mercancías en régimen de importación y exportación.

Así, el puerto coruñés plantea la ejecución de una red de saneamiento hasta conectar con el pozo de la red separativa en el mismo muelle de San Diego, que posteriormente, a través de un bombeo, conecta con el sistema de saneamiento municipal.

La obra también contempla la conexión con el control de accesos y con el edificio de servicios múltiples situado en el extremo este del muelle. El presupuesto asciende a casi 184.000 euros y el plazo de ejecución será de 5 meses.

Este proyecto cuenta con financiación procedente de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el ámbito de mejora de la sostenibilidad de los puertos.