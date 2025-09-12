Este es el municipio de A Coruña con el mejor sueldo de Galicia: 2.579,7 euros brutos al mes

Los sueldos en España muestran una tendencia positiva, con aumentos tanto en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como en el salario medio. En 2024, la remuneración bruta mensual por trabajador alcanzó los 27.558,68 euros, lo que supone un aumento del 3,8% respecto al año anterior.

¿Y qué sucede en Galicia? Seguro te lo estarás preguntando. Pues bien, el salario bruto mensual se sitúa en 2.122,7 euros -2.279,7 euros en el caso de los hombres y 1.970,4 euros en el de las mujeres-, lo que supone 42,4 euros más que a finales de 2024.

Este es el municipio coruñés con mejor salario

Panorámica de Santa Cristina, en el concello de Oleiros. Quincemil

La disparidad salarial provoca diferencias muy notables dentro de Galicia, e incluso entre barrios de un mismo municipio.

Aun así, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), elaborados a partir de la base de cotización media mensual de los habitantes de cada ayuntamiento, Oleiros se proclama como el municipio gallego con el salario bruto más alto.

Oleiros vuelve a liderar la lista, con un salario bruto medio de 2.579,7 euros al mes; es decir, 457 euros más que la media gallega.

El dato no sorprende, especialmente si se tiene en cuenta que en Oleiros residen muchas grandes fortunas gallegas, incluyendo a Sandra Ortega, segunda accionista de Inditex, y su esposo Pablo Gómez, que ocupa un alto cargo directivo en el mismo grupo.

Además, en la parte alta de Perillo y junto al parque de Las 13 Rosas viven, según fuentes inmobiliarias consultadas por este medio, personas que trabajan en el grupo textil al que pertenecen Stradivarius, Pull & Bear y Zara, entre otras firmas de moda femenina.

Por otro lado, Richard Gere y Alejandra Silva acaban de adquirir una vivienda en Oleiros valorada en 10 millones de euros, según Semana. La propiedad se sitúa en Santa Cristina, una de las zonas más codiciadas del municipio, con vistas al mar y todo tipo de comodidades.

A nivel regional

Tras Oleiros, figuran A Coruña, con 2.335,5 euros de salario bruto medio; Santiago de Compostela, con 2.379,9 euros; y Bergondo, con 2.300 euros, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estadística (IGE).

Por provincias, A Coruña registra la media más alta de Galicia (2.195,1 euros), seguida de Ourense (2.111,5 euros), Pontevedra (2.093,4 euros) y Lugo (2.036,8 euros).

En lo que respecta a grandes ciudades, A Coruña y Santiago de Compostela ocupan los dos primeros puestos. Completa el podium Vigo, con un salario bruto mensual de 2.233,5 euros. Le siguen Pontevedra (2.233,1 euros), Ferrol (2.196,6 euros), Lugo (2.140,5 euros) y Ourense (2.139,9 euros).