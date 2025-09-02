El Estado condonará 4.010 millones de deuda a Galicia, un tercio de su pasivo

Galicia será una de las autonomías beneficiadas por la condonación de deuda aprobada este martes en primera vuelta por el Consejo de Ministros. El Estado asumirá 4.010 millones de euros del pasivo autonómico, lo que supone una reducción del 33% de la deuda gallega, por encima de la media nacional, situada en el 19,3%.

La medida, incluida en el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas, permitirá a Galicia ganar autonomía financiera y reducir la presión de intereses, liberando recursos que podrán destinarse a reforzar servicios públicos.

La cifra de condonación se calcula mediante criterios objetivos de población ajustada y responde al sobreendeudamiento generado durante la crisis financiera de 2009-2013, cuando las comunidades recurrieron masivamente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), según ha informado el gobierno en nota de prensa.

En el caso gallego, la deuda se amortizará cancelando primero los préstamos más antiguos del FLA.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, Galicia ha recibido 18.317 millones más de recursos en los últimos siete años de Gobierno central respecto al periodo 2011-2017.

Entre estas medidas destacan los 1.563 millones de fondos COVID transferidos y los 392 millones en liquidaciones negativas de 2020 asumidas por el Estado.