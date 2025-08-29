Estos son los municipios gallegos con los mejores salarios: entre 2.500 y 2.300 euros al mes

Oleiros, A Coruña, Santiago y Bergondo repiten como los municipios gallegos con los salarios brutos más altos. Así lo reflejan los datos publicados este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), elaborados a partir de la base de cotización media mensual de los habitantes de cada ayuntamiento.

Oleiros vuelve a liderar la lista, con un salario bruto medio de 2.579,7 euros al mes, es decir, 457 euros más que la media gallega.

En el conjunto de Galicia, el salario bruto mensual se sitúa en 2.122,7 euros —2.279,7 en el caso de los hombres y 1.970,4 en el de las mujeres—, lo que supone 42,4 euros más que a finales de 2024.

Tras Oleiros, figuran A Coruña, con 2.335,5 euros de salario bruto medio; Santiago, con 2.379,9; y Bergondo, con 2.300 euros.

Provincias y grandes ciudades

Por provincias, la media más alta se registra en A Coruña (2.195,1 euros), seguida de Ourense (2.111,5), Pontevedra (2.093,4) y Lugo (2.036,8).

En cuanto a las grandes ciudades, A Coruña ocupa el primer puesto, seguida de Santiago. Después aparecen Vigo (2.233,5 euros), Pontevedra (2.233,1), Ferrol (2.196,6), Lugo (2.140,5) y Ourense (2.139,9).