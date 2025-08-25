Un empleado en un negocio beneficiado por el PEL-Emprende de la Diputación de A Coruña.

La Diputación de A Coruña reparte 2,75 millones en ayudas a negocios de municipios rurales

El PEL-Emprende destina inversión para microempresas, pymes y autónomos en concellos de menos de 10.000 habitantes

Los ayuntamientos pequeños también hacen tejido empresarial, son parte de la riqueza territorial que promueven sus firmas y proyectos. Por eso necesitan ayudas administrativas tanto para salir adelante como para consolidarse. La Diputación de A Coruña contribuye a ello con iniciativas como el Plan de Emprego Local PEL-Emprende.

El presidente provincial Valentín González Formoso, y el vicepresidente, Xosé Regueira, en rueda de prensa este viernes.

La nueva convocatoria de estas ayudas, de la que informa este lunes el organismo supramunicipal, ha destinado un importe total de 2.758.778,28 euros al impulso de 302 microempresas, pymes y personas autónomas con sede en concellos de menos de 10.000 habitantes.

El PEL-Emprende Inversiones 2025 busca modernizar y consolidar el tejido económico local mediante la adquisición de maquinaria, herramientas informáticas, mobiliario y equipamientos que mejoren los procesos de gestión e información.

La cuantía de las ayudas oscila entre los 2.450 y los 17.500 euros por beneficiario y pueden cubrir hasta el 70 % de la inversión. Todos los elementos subvencionables deben ser nuevos y estar directamente vinculados a la actividad empresarial.

"As axudas PEL son unha ferramenta clave para promover a innovación e competitividade das pequenas empresas dos municipios do rural. Esta liña, en concreto, permite ás persoas autónomas e pequenas empresas afrontar investimentos fundamentais para modernizar os seus negocios e mellorar a súa competitividade", destaca el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.

Sectores, comarcas y ayudas

La totalidad de las empresas beneficiarias de la última convocatoria no recibieron ayudas en las ediciones anteriores del programa. El 95% de las ayudas se concedieron a profesionales autónomos.

Un 82% de las solicitudes pertenecen a sectores estratégicos, emergentes o de alto potencial para Galicia, entre ellas 124 actividades del ámbito agrícola, ganadero forestal y pesquero.

Las comarcas de Santiago e Ferrol concentran el mayor volumen de ayudas, con 107 y 79 concesiones respectivamente, que suman más del 60% del presupuesto total: 1.066.350,02 euros en Santiago y 598.162,51 en Ferrol.

Les siguen las comarcas de Bergantiños y Costa da Morte (45 concesiones y 360.446,79 euros), Barbanza (34 y 377.924,76 euros) y A Coruña (37 y 355.894,20 euros).

Entre los concellos con más empresas beneficiarias destacan As Pontes de García Rodríguez (17 ayudas), Mazaricos (16), Dumbría y Touro (10). En total, el 100% de las subvenciones se reparten entre municipios de menos de 10.000 habitantes, de los cuales más del 46% tienen menos de 4.000.

Más de 8.000 empleos

Desde su puesta en marcha, el Plan de Emprego Local se ha consolidado como una política pública de la Diputación de A Coruña que impulsa el empleo y el desarrollo económico.

En total, más de 8.130 puestos de trabajo fueron creados en los sectores público y privado a lo largo de los últimos ocho años gracias al modelo de colaboración con las entidades locales y el tejido productivo.