La Diputación de A Coruña reparte 2,75 millones en ayudas a negocios de municipios rurales

Los ayuntamientos pequeños también hacen tejido empresarial, son parte de la riqueza territorial que promueven sus firmas y proyectos. Por eso necesitan ayudas administrativas tanto para salir adelante como para consolidarse. La Diputación de A Coruña contribuye a ello con iniciativas como el Plan de Emprego Local PEL-Emprende.

La nueva convocatoria de estas ayudas, de la que informa este lunes el organismo supramunicipal, ha destinado un importe total de 2.758.778,28 euros al impulso de 302 microempresas, pymes y personas autónomas con sede en concellos de menos de 10.000 habitantes.

El PEL-Emprende Inversiones 2025 busca modernizar y consolidar el tejido económico local mediante la adquisición de maquinaria, herramientas informáticas, mobiliario y equipamientos que mejoren los procesos de gestión e información.

La cuantía de las ayudas oscila entre los 2.450 y los 17.500 euros por beneficiario y pueden cubrir hasta el 70 % de la inversión. Todos los elementos subvencionables deben ser nuevos y estar directamente vinculados a la actividad empresarial.

"As axudas PEL son unha ferramenta clave para promover a innovación e competitividade das pequenas empresas dos municipios do rural. Esta liña, en concreto, permite ás persoas autónomas e pequenas empresas afrontar investimentos fundamentais para modernizar os seus negocios e mellorar a súa competitividade", destaca el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.

Sectores, comarcas y ayudas

La totalidad de las empresas beneficiarias de la última convocatoria no recibieron ayudas en las ediciones anteriores del programa. El 95% de las ayudas se concedieron a profesionales autónomos.

Un 82% de las solicitudes pertenecen a sectores estratégicos, emergentes o de alto potencial para Galicia, entre ellas 124 actividades del ámbito agrícola, ganadero forestal y pesquero.

Las comarcas de Santiago e Ferrol concentran el mayor volumen de ayudas, con 107 y 79 concesiones respectivamente, que suman más del 60% del presupuesto total: 1.066.350,02 euros en Santiago y 598.162,51 en Ferrol.

Les siguen las comarcas de Bergantiños y Costa da Morte (45 concesiones y 360.446,79 euros), Barbanza (34 y 377.924,76 euros) y A Coruña (37 y 355.894,20 euros).

Entre los concellos con más empresas beneficiarias destacan As Pontes de García Rodríguez (17 ayudas), Mazaricos (16), Dumbría y Touro (10). En total, el 100% de las subvenciones se reparten entre municipios de menos de 10.000 habitantes, de los cuales más del 46% tienen menos de 4.000.

Más de 8.000 empleos

Desde su puesta en marcha, el Plan de Emprego Local se ha consolidado como una política pública de la Diputación de A Coruña que impulsa el empleo y el desarrollo económico.

En total, más de 8.130 puestos de trabajo fueron creados en los sectores público y privado a lo largo de los últimos ocho años gracias al modelo de colaboración con las entidades locales y el tejido productivo.