Oposiciones de Enfermería en Galicia: todo sobre requisitos, fechas y exámenes

La estabilidad laboral es un factor muy valorado, que prioriza trabajos con contratos indefinidos y un horario fijo sobre la flexibilidad. En el ámbito sanitario no siempre es fácil acceder a un puesto estable, pero la nueva OPE de Enfermería se presenta como una gran oportunidad para lograrlo.

Hace unos meses, la Xunta de Galicia anunció la convocatoria para cubrir 1.980 plazas de Enfermería. El plazo de inscripción finaliza el próximo viernes 5 de septiembre, por lo que aún hay tiempo para aspirar a la tan deseada estabilidad laboral.

Todo sobre los exámenes

Si eres profesional de la enfermería y buscas estabilidad laboral, presentarte a la nueva OPE de la Xunta de Galicia puede ser una buena oportunidad.

Esta oferta de empleo incluye un total de 1.980 plazas, de las cuales 1.361 están destinadas a turno libre, 495 a promoción interna y 124 están reservadas para discapacidad general.

Categoría Subgrupo Acceso libre Promoción interna Reserva discapacidad Total Titulación Enfermero/a A2 1.361 495 124 1.980 Título universitario oficial de grado en Enfermería, diplomatura universitaria de Enfermería o equivalente

El proceso de selección se regirá por medio de concurso-oposición. La parte de oposición estará compuesta por tres ejercicios: un cuestionario tipo test de 100 preguntas con cuatro respuestas alternativas, un examen de respuesta múltiple de 10 cuestiones sobre el temario común y una prueba de 10 preguntas mediante la cual se evidencia el conocimiento por parte de los aspirantes de la lengua gallega.

Estarán exentos de la realización de este ejercicio los aspirantes que acrediten poseer el Celga 4, o un equivalente debidamente homologado por el órgano competente en materia de política lingüística de la Xunta de Galicia.

Además, quienes superen la fase de oposición pasarán al concurso, en el que se valorarán méritos como la formación, la experiencia profesional, la actividad docente o la investigación.

Requisitos y fechas

Las personas interesadas en participar en este proceso deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha de finalización de presentación de solicitudes y en el momento de tomar posesión como personal estatuario fijo del Sergas:

Estar en posesión del título de Enfermería, diplomatura universitaria de Enfermería o equivalente

No exceder la edad de jubilación forzosa legalmente vigente

Poseer la capacidad funcional necesaria para desempeñar las funciones derivadas del nombramiento correspondiente

No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, en ningún servicio sanitario

La presentación de solicitudes concluirá el próximo viernes 5 de septiembre. La inscripción y todos los trámites relacionados con el proceso selectivo se efectuarán a través de la oficina virtual del profesional.

Pago de tasas

Las personas interesadas deberán hacer efectiva una tasa de 38.02 euros en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras autorizadas. También se podrá hacer el pago por Internet en dichas entidades financieras.

Quedarán exentos del pago de las tasas los aspirantes que acrediten su condición de personas con discapacidad, miembros de familias numerosas, personas que figuren como demandantes de empleo y víctimas de terrorismo, entre otras.