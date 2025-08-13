La inflación sube en Galicia un 2,3% en julio, cuatro décimas menos que a nivel nacional

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cayó en un 0,2% en julio en Galicia, en relación con junio, hasta situar su tasa interanual en el 2,3%. Esto implica que está cuatro décimas por debajo que la media nacional, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementaron en un 2,1% en el último año en Galicia, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco subieron un 3,8% y el vestido y el calzado un 1,2%. Esta última partida cayó un 9,4% en el último mes debido al efecto rebajas.

La vivienda subió un 6,5% en los 12 últimos meses y el menaje, un 0,5%. La medicina incrementó su precio un 2,5%. El transporte fue la única partida que bajó de precio, con un -0,3% menos.

Las comunicaciones (+0,6%), el ocio y la cultura (+0,3%), la enseñanza (+2,5%) y los hoteles, cafés y restaurantes (+3,9%) también subieron de precio en julio, en comparación con el mismo mes de 2024.

Los precios acumulan un incremento en Galicia del 1,5% en lo que va de año.

Datos nacionales

El IPC elevó a nivel nacional cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 2,7%. Con el repunte del IPC interanual en el séptimo mes del año, la inflación encadena dos meses consecutivos al alza, después de haber elevado tres décimas su tasa interanual en junio, hasta el 2,3%.

El organismo ha explicado que el aumento del IPC hasta el 2,7% se debe al aumento de los precios de la electricidad, frente a la bajada de julio de 2024 y, en menor medida, a las subidas de los carburantes, mayores que en el mismo mes del año anterior.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que esta evolución de la inflación "es compatible con un fuerte dinamismo de la economía española, que se mantiene como motor de crecimiento entre los principales países europeos".