Independizarse en Galicia, misión imposible: Tres de cada cuatro jóvenes menores de 30 años vive con sus padres

Independizarse es casi misión imposible en Galicia. Así lo refleja el último estudio de la UGT; que arroja que el 73,6% de los jóvenes gallegos menores de 30 años todavía vive con sus padres, de forma que solo uno de cada cuatro está independizado.

Este mismo estudio, según recoge Europa Press, señala que estos jóvenes sufren una brecha salarial de 14 puntos respecto a la media del país, además de cobrar 21 puntos menos que el conjunto de edades.

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto, UGT ha publicado un informe en el que el grupo de edad entre 16 y 29 años sufre "tasas de actividad muy bajas, altos índices de desempleo, bajos salarios y, como consecuencia de todo lo anterior, problemas para acceder a una vivienda", con "bajísimas tasas de emancipación".

Aunque el sindicato destaca una mejora en la temporalidad "gracias a la reforma laboral", advierte sobre las dificultades que enfrenta este grupo de edad, cuyo "peso en el conjunto de edades es cada vez menor".

Actualmente, hay 332.100 jóvenes de entre 16 y 29 años en Galicia, lo que supone una reducción de 80.500 personas en esta franja. Esto representa una caída del 19,5%, frente al 1,45% de descenso en el total de la población.

Paro juvenil

De esos 332.100 jóvenes, 163.600 forman parte de la población activa, 130.900 están ocupados, 32.700 en situación de desempleo y 168.500 son inactivos.

En este contexto, Galicia se sitúa "entre las comunidades autónomas con la tasa de actividad juvenil más baja del Estado", con solo un 49,5%, frente al 53% de media nacional y lejos del 59% que alcanza Cataluña.

UGT también advierte de otro dato "particularmente preocupante": la tasa de paro juvenil alcanza el 20%, más del doble del 9,4% registrado en el conjunto de la población gallega. En el grupo de jóvenes de entre 16 y 24 años, esta cifra se dispara hasta el 25,7%.