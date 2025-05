El 15% de las vacantes en las empresas gallegas quedan sin cubrir por bajos salarios

Un estudio del Instituto Galego de Estatística (IGE) publicado este viernes revela que cerca del 15% de las casi 11.400 vacantes registradas en empresas gallegas quedaron sin cubrir debido al rechazo de los candidatos a las condiciones económicas ofrecidas. Además, en el 24,3% de los casos, los aspirantes descartaron el empleo por otros factores considerados inadecuados.

Así se desprende de la encuesta sobre vacantes en empresas gallegas y el grado de utilización de la capacidad productiva de la Comunidad publicada por el IGE.

En concreto, en el primer trimestre de 2025 había hasta 11.385 puestos libres en compañías gallegas de más de 10 empleados, un 0,23% más que en el mismo periodo del año pasado.

De estas, un 36,5% no se cubrieron por no tener los candidatos la formación apropiada, sin tener en cuenta las capacidades digitales o las titulaciones de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Además, precisamente había en Galicia hasta 2.871 vacantes STEM, y casi un 23% de ellas no se cubrieron por falta de titulación.

En cuanto a la utilización de la capacidad productiva, el 58,7% de las empresas emplean sus instalaciones, máquinas o equipamiento en más del 75%. Un porcentaje que bajó respecto al primer trimestre de 2024, cuando era del 59,8%. Un 24,34% utiliza sus posibilidades entre el 50% y el 75% y un 7,14% por debajo del 25%. En lo que se refiere al grado de ocupación del personal, el 65,3% de las firmas los emplean en más del 75%.