La carrera ENKI desvela su recorrido en A Coruña con 23 obstáculos para disfrutar en equipo

La Carrera ENKI ya tiene recorrido para su XIII edición. La prueba se celebrará el próximo sábado 17 de octubre en A Coruña y volverá a convertir sus calles en un circuito de obstáculos pensado para disfrutar en equipo, con un formato lúdico, solidario, inclusivo y no competitivo.

La Fundación ENKI ha dado a conocer los detalles del trazado, que contará con 23 obstáculos y distintos puntos de animación. La organización espera reunir a miles de participantes en una de las grandes citas deportivas y sociales del año en la ciudad, con más de 16.000 personas inscritas y los dorsales todavía disponibles hasta alcanzar el límite de 17.000 participantes.

Uno de los principales elementos de la carrera será, un año más, su carácter inclusivo. Todos los obstáculos dispondrán de un paso alternativo, de manera que cada participante pueda decidir cómo afrontar cada reto y completar el recorrido en función de sus necesidades.

Un recorrido con 23 obstáculos

El circuito combinará diferentes tipos de pruebas, zonas de animación y espacios vinculados a entidades y colaboradores. Entre los obstáculos estarán Kilomberos, Bomberos, Malandros, Zombies y Montealto a 100, además de propuestas como Tinieblas, Cuerpo a Tierra, Laberinto, Neumáticos, Harina y Superglú.

El recorrido también incluirá los obstáculos Policía Nacional, Termaria y Tubos de Sonido, antes de llegar a los últimos puntos de la carrera, con Style Outlet y la meta situada en Quincemil.

A lo largo del trazado habrá además diferentes espacios de animación y apoyo, como los puntos de Música DJ, Música Yamaha y Zona Fan, que completarán una experiencia planteada más como una jornada de ocio compartido que como una competición deportiva.

Medidas para facilitar la participación

La accesibilidad será uno de los ejes de esta edición. ENKI ha previsto la participación de personas que utilicen sillas de ruedas, handbikes, triciclos u otros productos de apoyo o material deportivo adaptado, además de revisar previamente el recorrido y los obstáculos para detectar posibles barreras.

La organización también habilitará la iniciativa "A tu ritmo", destinada a quienes necesiten más tiempo, apoyos adicionales o prefieran evitar las aglomeraciones. Los participantes podrán solicitar esta opción en la carpa de accesibilidad, donde se les indicará una zona de salida alternativa.

El evento contará además con una carpa de accesibilidad, un Punto de Información ENKI, un Espacio de la Calma para descansar y alejarse temporalmente del ruido, préstamo gratuito de cascos de protección auditiva y un servicio de protección y limpieza de sillas de ruedas.

También habrá aseos adaptados, consigna, un Punto de Atención a Menores de Cruz Roja y personal y voluntariado repartido por diferentes puntos del recorrido para prestar asistencia cuando sea necesario.

La información estará igualmente adaptada para facilitar la participación. ENKI contará con un intérprete de Lengua de Signos Española (LSE) y utilizará señalización con criterios de contraste, legibilidad y pictogramas. También incorporará el sistema NaviLens, especialmente útil para facilitar el acceso autónomo a la información a personas con discapacidad visual.

Una carrera con carácter solidario

Más allá de la propia celebración deportiva, la Carrera ENKI mantiene su objetivo de promover la inclusión a través del ocio y el deporte. La Fundación destaca que el 100% de la recaudación de la prueba se destina a proyectos de ocio y deporte inclusivo.

Las inscripciones continúan abiertas hasta agotar los 17.000 dorsales disponibles. Se pueden realizar a través de la web de la Fundación ENKI y de forma presencial en la sección de Deportes de El Corte Inglés de A Coruña.

La organización resume el espíritu de esta edición bajo el lema "Cada dorsal suma", en una jornada que volverá a apostar por compartir la experiencia entre personas con y sin discapacidad y por convertir los obstáculos en parte de una actividad colectiva.